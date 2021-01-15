حظك اليوم.. برج الثور الجمعة 15 يناير 2020
الجمعة 15/يناير/2021 - 06:52 ص
سلمى بدرطباعة
قدمت عالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر حظك اليوم لبرج الثور على النحو التالي:
مهنيا:يري زملائك تأثيرك ف العمل وتتخذ قرارات مهمة وتسترد سلطة غابت عنك.
عاطفيًا: تستشعر تغييرات كبيرة في علاقتك العاطفية لكن توقع بعض القلق والقرارات التي تطرأ على علاقتك بالشريك.
صحيًا:اهتم بالأكل الصحي وأتبع الأساليب الصحية للحفاظ على جسدك وصحتك.
مهنيا:يري زملائك تأثيرك ف العمل وتتخذ قرارات مهمة وتسترد سلطة غابت عنك.
عاطفيًا: تستشعر تغييرات كبيرة في علاقتك العاطفية لكن توقع بعض القلق والقرارات التي تطرأ على علاقتك بالشريك.
صحيًا:اهتم بالأكل الصحي وأتبع الأساليب الصحية للحفاظ على جسدك وصحتك.