نتيجة لجنة القيد لجدول تحت التمرين بنقابة الصحفيين

أعلنت لجنة القيد لجدول تحت التمرين بنقابة الصحفيين، منذ قليل، نتيجة لجنة المؤجلين.وكانت لجنة القيد برئاسة خالد ميرى، وكيل النقابة، قررت في وقت سابق، فتح باب التقدم للجنة المشتغلين للزملاء المستحقين قانونا الانتقال للمشتغلين من الأحد ١٧ يناير الحالى إلى ٢٣ يناير.كما قررت اللجنة فتح باب التقديم للجنة تحت التمرين الجديدة من الأحد ٣١ يناير إلى ١٥ فبراير المقبل، مع مراعاة كل الإجراءات الاحترازية خلال تقديم الأوراق.