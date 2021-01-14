منشور جديد بشركات البترول يحذر العاملين من النصب والشائعات

حذرت شركات البترول التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، كافة العاملين بها من عدم التعامل مع صفحات التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وكذلك المواقع الإلكترونية الوهمية، وذلك بشأن الإعلانات المضللة الخاصة بقروض البنوك للعاملين بالبترول، والمنتشرة بشكل كبير على تلك الصفحات والمواقع.وجاء منشور لشركة الغازات البترولية "بتروجاس" التابعة لوزارة البترول، محذرًا جميع العاملين، من جميع هذه الإعلانات الخاصة بقروض البنوك للعاملين بالبترول كاذبة، وليس لها أى أساس من الصحة، وغرضها النصب والتدليس على العاملين وانتشار الشائعات داخل وخارج الشركة والقطاع مما يؤثر بالسلب على المناخ العام للشركة.وأهابت "بتروجاس" كافة العاملين بمواقع الشركة بعدم الانصياع، أو التواصل مع مثل هذه الإعلانات، أو المواقع أو الجروبات، وتوخى الحيطة والحذر، وكذلك الإبلاغ عنها لاتخاذ الإجراءات اللازمة فى مثل هذه الإعلانات المشبوهة.