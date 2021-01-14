مرشح لرئاسة حزب ميركل يرحب ببدء إجراءات عزل ترامب

رحب مرشح لرئاسة حزب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي في ألمانيا، ببدء مجلس النواب الأمريكي إجراءات عزل الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب.وقال نوربرت روتجن لصحيفة "راينيشه بوست" الألمانية في عددها الصادر، اليوم الخميس، إن هذه الخطوة "صائبة تماما"، حتى لو كانت النتيجة مفتوحة.وأشار "روتجن" الذي يشغل منصب رئيس لجنة شؤون السياسة الخارجية بالبرلمان الألماني "بوندستاج"، إلى أن لديه "مخاوف" تتعلق بالتساؤل حول إذا ما كان الجمهوريون في مجلس الشيوخ يعطون الأولوية للدفاع عن الديمقراطية أو للولاء لرئيس الجمهورية".وأضاف أن أي دور ريادي مستقبلي للولايات المتحدة الأمريكية، سوف يتوقف على إذا ما كان سيتم التغلب على "الترامبية" الراديكالية أم لا، مضيفا ربما سيكون هناك حاجة لمدة أطول من فترة ولاية إلى أن يمكن تجاوز انقسام البلاد".