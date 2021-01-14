مقتل ثلاثة من جنود حفظ السلام فى هجوم بمالى

قال مسؤول في بعثة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما) طلب عدم الكشف عن هويته إن ثلاثة من جنود حفظ السلام من ساحل العاج قتلوا، في هجوم استهدف قافلتهم.وأكد هذه المعلومات مسؤول في الأجهزة الأمنية المالية، وكان المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك قد أفاد في وقت سابق في نيويورك عن مقتل شخص وإصابة سبعة في هجوم على قافلتهم في منطقة تمبكتو.وقع الهجوم شمال بامبارا ماوديه، على المحور بين دوينتزا (في الوسط) وتمبكتو (شمال غرب)، في منطقة تعد واحدة من بؤر العنف الذي تنفذه مجموعات متعددة الانتماء في منطقة الساحل.وقالت بعثة مينوسما، في بيان، إنه "خلال عملية أمنية، اصطدمت قافلة لمينوسما، بعبوات ناسفة قبل أن تتعرض لنيران مسلحين مجهولين".وأضافت أن رد قوة حفظ السلام دفع المهاجمين إلى الفرار، "لكن التقارير الاولية في أعقاب الهجوم تشير الى مقتل ثلاثة من قوة حفظ السلام وإصابة ستة آخرين".وخسرت البعثة الأممية التي انشئت العام 2013 أكثر من 230 من عناصرها بينهم أكثر من 130 في أعمال عدائية، وفق أرقام الأمم المتحدة، علما بأنها تضم 15 ألفا من الرجال والنساء بينهم نحو 12 ألف عسكري.وتزامن هذا الهجوم مع الاجتماع الفصلي لمجلس الأمن الدولي الذي يناقش فيه الوضع في مالي.وفي تقريره الأخير، أعرب الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو جوتيريش عن قلقه لتدهور الوضع الأمني في هذا البلد.وندد ممثله الخاص ورئيس البعثة محمد صالح النظيف: "بشدة بهذا الهجوم الجديد على الجنود الدوليين الذين يعرضون يوميا حياتهم للخطر في خدمة السلام والاستقرار في مالي".واعرب في بيان للبعثة عن "أسفه لتصاعد الهجمات على القوات الوطنية والدولية وعلى السكان المدنيين".