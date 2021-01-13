«الإحصاء»: 624 مليون دولار صادرات مصر لكندا خلال 2020

سجّلت الصادرات المصرية لكندا ارتفاعًا إلى حدود 623.8 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من 2020، مقابل 610.8 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 13 مليون دولار خلال عام، وذلك وفقًا لأحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.فى المقابل، سجّلت الواردات من كندا ارتفاعًا لـ 415.7 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2020 مقابل 292.1 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 123.5 مليون دولار خلال عام.يشار إلى أن إجمالى صادرات مصر لدول العالم، قد بلغت 22.8 مليار دولار خلال الفترة بين شهرى يناير وأكتوبر من عام 2020 مقابل 25.2 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، بانخفاض 2.4 مليار دولار بنسبة 9.7% خلال عام، وفى المقابل تراجعت جملة الواردات من 63.8 مليار دولار لـ 57 مليار دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.