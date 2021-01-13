رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 14 يناير 2021 الموافق 01 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الإحصاء»: 624 مليون دولار صادرات مصر لكندا خلال 2020

الأربعاء 13/يناير/2021 - 11:51 م
صادرات
صادرات
أميرة ممدوح
طباعة
سجّلت الصادرات المصرية لكندا ارتفاعًا إلى حدود 623.8 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من 2020، مقابل 610.8 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 13 مليون دولار خلال عام، وذلك وفقًا لأحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

فى المقابل، سجّلت الواردات من كندا ارتفاعًا لـ 415.7 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2020 مقابل 292.1 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 123.5 مليون دولار خلال عام.

يشار إلى أن إجمالى صادرات مصر لدول العالم، قد بلغت 22.8 مليار دولار خلال الفترة بين شهرى يناير وأكتوبر من عام 2020 مقابل 25.2 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، بانخفاض 2.4 مليار دولار بنسبة 9.7% خلال عام، وفى المقابل تراجعت جملة الواردات من 63.8 مليار دولار لـ 57 مليار دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

السيسي يفتتح مونديال كرة اليد: نرحب بضيوف مصر في أكبر تجمع رياضي

«الصحة» تحسم جدل انتقال كورونا للجنين أثناء الرضاعة

النيابة تكشف تفاصيل حبس مدعى الإصابة بالسرطان

إنجاز جديد.. ميار شريف أول مصرية تتأهل للدور الرئيس لبطولة أستراليا للتنس

الصور

image description

جامعة أسيوط: تعيين 36 مدرسًا بعدد من الكليات

image description

تعيينات جديدة بجامعة أسيوط بعدد من الكليات المختلفة

image description

فض حفلات زفاف وإغلاق قاعات أفراح مخالفة بأسيوط

image description

تحويل 15 محطة وقود للعمل بالغاز الطبيعي خلال 3 أشهر بأسيوط

image description

أسيوط: تشغيل مشروعى صرف منفلوط وديروط بمليار جنيه قريبًا

الأكثر قراءة

الأرصاد تكشف حقيقة سقوط أمطار غدا.. وتؤكد: الشتاء الحقيقي بدأ

الصحة: 58 وفاة و996 إصابة جديدة بفيروس كورونا

مونديال اليد 2021.. كريم هنداوي: لدينا أخطاء أمام تشيلي لكن الأهم هو الانتصار

برلمانية أبًا عن جد.. «النائبة المبتسمة» تكشف سر صورتها بالجلسة الافتتاحية

إنفوجراف

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

استطلاع: كورونا أدى ل قصور في التعلم لدى الأطفال بألمانيا

طريقة حجز تذاكر القطار من النت

بعد انعقاده.. من هم وكلاء مجلس النواب 2021 (السيرة الذاتية)

مواعيد دفع فاتورة التليفون الأرضي 2021

أيام زمان

طرائف عبدالوهاب وتوفيق الحكيم فى مجلس الشورى

«عايزة أبقى أم ويبقى لى زوج أسعده ويهنينى».. اعترافات سعاد حسنى

حكاية الرقصة التى عرّضت سامية جمال للشلل المؤقت

رهن ساعته ومعطفه.. موقف محرج لـ«عبدالوهاب» فى باريس

مقالات الرأي
جلال حمام
فى الرد على أكاذيب الخلافة العثمانية
صفوت البياضي
رسالة مفتوحة لقيادة واعية
أحمد بهاء الدين شعبان
الحلم.. والكابوس «١-١»
ماجد حبته
الجنون الإثيوبى
المزيد

الثقافة

وزيرة الثقافة تُنهي ندب مستشارها القانوني

مصطفى نصر كاتب الأسبوع في «المصرية اللبنانية»

صدور الطبعة السابعة من «لم أعرف أن الطواويس تطير» لبهاء طاهر

بعد إغلاقه 10 سنوات.. «عبدالدايم» تتابع إعادة تأهيل متحف محمود خليل