وزير التموين: تطوير 881 مجمعًا استهلاكيًا بـ34.2 مليون جنيه (خاص)

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة مستمرة في خطة تطوير شركات القابضة للصناعات الغذائية، ومنها مركز تطوير الأغذية بمدينة قها وإدخال نظام الميكنة بشركات النيل والأهرام للمجمعات والمصرية والعامة لتجارة الجملة، بإجالي 881 مجمعا استهلاكيا و515 مخزنا.وأكد المصيلحي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، الانتهاء من تطوير 62 مجمعا استهلاكيا وجار تطوير 10 أخرى، بإجمالي تكلفة 34.2 مليون جنيه.وأضاف وزير التموين، أن المستهدف لعام 2021 هو الانتهاء من تطوير الـمُجمّعات الاستهلاكية والبقالة التموينية على أحدث النُظُم العالـمية في التخزين والتسويق، وتطوير شركتي قها وأدفينا وشركات الزيوت والمصرية للنشا والخميرة وشركة السكر والصناعات التكاملية.