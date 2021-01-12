رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 12 يناير 2021 الموافق 28 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليونان تبرم صفقة عسكرية تاريخية مع إسرائيل بـ 1.68 مليار دولار

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 12:26 م
اليونان وإسرائيل
اليونان وإسرائيل
أ ش أ
طباعة
أبرمت اليونان وإسرائيل أضخم صفقة عسكرية في تاريخ العلاقات بين البلدين قيمتها 68ر1 مليار دولار، سيحصل بموجبها سلاح الجو اليوناني على 10 طائرات تدريب عسكرية متطورة من طراز ليوناردو "إم–346"، الإيطالية الصنع، والتي تعرف في إسرائيل باسم طائرات "لافي"، علاوة على منظومة "إلبيت" الإسرائيلية المتطورة المخصصة للأكاديميات الجوية والتدريب على قيادة المقاتلات العسكرية.

وبحسب تقرير لدورية "ديفنس نيوز" الأمريكية المتخصصة فى الشأن الدفاعي تتضمن الصفقة أنظمة محاكاة للطيران والدعم اللوجيستي ضمن الصفقة التي تمتد بين الجانبين لعشرين عامًا.

وتمثل الصفقة جانبًا مهمًا من جوانب تطور العلاقات الوثيقة بين أثينا وتل أبيب في الآونة الأخيرة التي شهدت استئجار اليونان لطائرات مسيرة إسرائيلية الصنع، فضلًا عن توقيع الدولتين، ومعهما قبرض، في مطلع العام الماضي لصفقة إنشاء خطوط أنابيب غاز طبيعي تربط البلدان الثلاثة.

ونقلت الدورية الامريكية عن وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني جانتس، قوله أن الصفقة تعكس العلاقات الرائعة والمتنامية مع اليونان، مضيفا "إنها شراكة طويلة الأجل ستخدم مصالح كل من إسرائيل واليونان، وستخلق المئات من فرص العمل في كلا الدولتين، وتساعد على إحلال الاستقرار في منطقة المتوسط."، مشيدًا بـ"قوة العلاقات العسكرية مؤخرًا بين الدولتين"، قائلًا " "توقعاتي أن تزداد تلك العلاقات عمقًا."

وكانت وزارة الدفاع الإسرائيلية شاركت في العطاء الذي طرحته اليونان وهو ما فازت به تلك أبيب ويشمل بناء أكاديمية طيران مزودة بمنظومة "إلبيت" للتدريب الجوي.

ويقول رئيس مجلس إدراة شركة "إلبيت سيستيمز"، بيزهاليل ماكليس، إن القدرات الجديدة ستعزز علاقات البلدين "وسيختبر الاختيار الأخير المكانة الرائدة التي تحتلها الشركة في مجالات الطيران، وتقديم المعرفة والتكنولوجيا الموثوقة التي تحسن من مستويات الجاهزية وتقلص التكاليف."

ومن المقرر أن تتولى هيئة "التعاون الدفاعي الدولي"، المعروفة باسم "سيبات" SEBAT، التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية التوقيع على الصفقة بالتوازي مع شركة "إلبيت سيستيمز".

ويقول رئيس هيئة "سيبات"، يائير كولاس، "إنها ليست مجرد اتفاقية عسكرية، بل هي شراكة تستغرق 20 عامًا"، معربًا عن شكره لوزارة الدفاع الوطني اليوناني "لثقتها وتوقيعها هذه الصفقة المهمة مع وزارة الدفاع الإسرائيلية وصناعاتنا الدفاعية الرائعة."

وسيتم اقامة مدرسة تعليم الطيران بداخل أكاديمية الطيران الإسرائيلية، وستتولى شركة "ليوناردو" الإيطالية تقديم طائرات التدريب العسكرية من طراز "إم-346". كانت تقارير أشارت العام الماضي إلى عقد شراكة بين شركتي "ليوناردو" الإيطالية العملاقة والمتعددة الجنسيات، وشركة "إلبيت سيستيمز" الإسرائيلية في مجالات إنتاج أجهزة محاكاة الطيران.

ويطلق خبراء الطيران الإسرائيليون على طائرات التدريب "إم – 346"، طائرات "لافي"، وهي تعني باللغة العبرية طائرات "الأسد"، وقد اختيرت لتدريب الطيارين الإسرائيليين في عام 2012، وتتضمن الصفقة العسكرية التاريخية المبرمة بين إسرائيل واليونان تقديم طائرات تدريب من طراز "تي-6" T-6.

ووفق ما نشرته الدورية الامريكية تقول الحكومة الإسرائيلية إن المستقبل قد يحمل المزيد من عُرى التعاون بين إسرائيل واليونان على صعيد أكاديميات الطيران في البلدين. كان الطيارون الإسرائيليون ونظراؤهم اليونانيون قد شاركوا معًا في مناورات سلاح الجو الإسرائيلي المعروفة بمناورات "الرايات الزرقاء" التي أقيمت العام الماضي 2020.

موضوعات متعلقة

بعد انتهاء التحقيقات.. توجيه الاتهام لـ«قمصان» مدعي السرطان في قضيتين

على طريقة رمضان صبحى.. «بيراميدز» يحاول إغراء نجم الأهلى ورد صادم من اللاعب

تحذيرات بيئية من تلوث الهواء يومي الأربعاء والخميس

لماذا أقسم رشدى أباظة بعدم العمل مع شاهين للأبد؟

الصور

image description

جامعة أسيوط تُشارك في مهرجان «إبداع9» بمسرحية «العمى»

image description

محافظ أسيوط يتفقد مشروع إحلال وتجديد محطة مياه التشيكي بحي شرق

image description

محافظ دمياط تترأس اجتماع لجنة تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادى

image description

محافظ دمياط تلتقي لجان التصالح فى مخالفات البناء

image description

محافظ دمياط تتابع رد الشيء لأصله في الشوارع

الأكثر قراءة

هيئة الدواء تسحب مضادًا حيويًا وعلاج أعصاب من السوق.. تعرف عليهما

بعد انتهاء التحقيقات.. توجيه الاتهام لـ«قمصان» مدعي السرطان في قضيتين

القبض على محمد قمصان ووالدته للتحقيق في ادّعاء مرضه

الحكومة تنفي التراجع عن تأجيل امتحانات نصف العام الدراسي

إنفوجراف

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

نجم الساعة

محلل سياسي: اختيارات بايدن لمسؤولي إدارته تشير لعزمه مواجهة تركيا

منوعات

اليابان تؤكد التزامها بإقامة أوليمبياد وباراليمبيات طوكيو 2021

فريق أبحاث إيطالي يبحث مؤشرات جديدة عن مصدر فيروس كوورنا

انفجار منجم ذهب بالصين.. والبحث عن مفقودين تحت الأنقاض

فلكي: موسم الشبط «برد البطين» يبدأ 15 الجاري

أيام زمان

«كنت بخبّي فلوسي منه».. حكاية مريم فخر الدين مع زوجها الأول

من شهرة لولاكي للإفلاس.. حكاية الفنان علي حميدة مع الطرب

كواليس اللقاء الأول بين سعاد حسنى ومحمود عبد العزيز

لماذا أقسم رشدى أباظة بعدم العمل مع شاهين للأبد؟

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
ترافيك وشير
القس. رفعت فكرى
جزاء العطاء
لواء.حمدى البطران
رحالة ولصوص آثار
لواء. محسن الفحام
فى انتظار حسن النوايا
المزيد

الثقافة

«طرق مواجهة الإرهاب» محاضرة بفرع ثقافة البحر الأحمر

«مذكرات فوزية البنا».. شقيقة حسن البنا وزوجة محاميه تكشف مسيرة الإخوان الإجرامية

صدور «على خطى هيمنجواي في كوبا».. ولع السرد وفتنة المغامرة وعشق السفر

«حكايا من الشمال والجنوب» قصص لـ 20 كاتبًا وكاتبة