رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 12 يناير 2021 الموافق 28 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

غدا.. «القومي للحوكمة» يعقد جلسته الحوارية الثانية حول التنمية المستدامة

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 11:49 ص
الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد
أميرة ممدوح
طباعة
يعقد المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، غدًا الأربعاء، جلسته الحوارية الثانية حول الحوكمة والتنمية المستدامة؛ وذلك عبر تقنية zoom، وتتناول الجلسة الحوارية مقدمة عامة عن الحوكمة، والتعرف على أحد تطبيقات الحوكمة (مكافحة الفساد)، ومقدمة عامة عن التنمية المستدامة.

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس أمناء المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، أن المعهد يستهدف تيسير الإجراءات وتطوير القواعد المنظمة للتعامل مع مؤسسات الدولة وأجهزتها المختلفة والتنسيق بين الجهات المعنية ذات الصلة سواء على المستوى المركزي أو المحلي، وذلك طبقا لمعايير الحوكمة الرشيدة، إلى جانب رصد ومتابعة وضع مصر في مؤشرات الحوكمة والتنافسية والتنمية المستدامة الإقليمية والدولية، ووضع استراتيجية قومية وخطة عمل وطنية لتحسينها بالتنسيق مع مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة.

من جهتها أشارت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة إلى أن الجلسات الحوارية التى يعقدها المعهد تأتي في إطار التوعية والتعريف بالحوكمة والتنمية المستدامة، مشيرة إلى أن اللقاءات متاحة للمشاركة من قبل العاملين بالقطاعات من المختلفة في الجهاز الاداري للدولة والقطاع العام والخاص والمجتمع المدني، ويقدم الجلسات الحوارية عدد من الممارسين الفاعلين في مجال تنفيذ السياسات المعنية بالحوكمة والتنمية المستدامة.

وأكدت شريف أن جلسات التوعية تظهر أهميتها في كونها توضح ماهية الحوكمة بأنها السياسات والنظم والعمليات الضامنة لكفاءة العمل والإدارة الجيدة للموارد والتوجية والرقابة، مشيرة إلى أن الحوكمة هي الأساس لتحقيق حكم قائم على الشفافية والمساءلة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وبالتالي تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي بالدول.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

أهالى قرية «قمصان» مدعى الإصابة بالسرطان: أخفى التقارير عن الأطباء

أحمد الشريف يتغيب عن جلسة حلف اليمين الدستورية بمجلس النواب

«اعترف بادعاء الإصابة بالسرطان».. مصدر يكشف مفاجأة في التحقيقات مع «قمصان»

لماذا أقسم رشدى أباظة بعدم العمل مع شاهين للأبد؟

الصور

image description

جامعة أسيوط تُشارك في مهرجان «إبداع9» بمسرحية «العمى»

image description

محافظ أسيوط يتفقد مشروع إحلال وتجديد محطة مياه التشيكي بحي شرق

image description

محافظ دمياط تترأس اجتماع لجنة تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادى

image description

محافظ دمياط تلتقي لجان التصالح فى مخالفات البناء

image description

محافظ دمياط تتابع رد الشيء لأصله في الشوارع

الأكثر قراءة

هيئة الدواء تسحب مضادًا حيويًا وعلاج أعصاب من السوق.. تعرف عليهما

بعد انتهاء التحقيقات.. توجيه الاتهام لـ«قمصان» مدعي السرطان في قضيتين

القبض على محمد قمصان ووالدته للتحقيق في ادّعاء مرضه

الحكومة تنفي التراجع عن تأجيل امتحانات نصف العام الدراسي

إنفوجراف

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

نجم الساعة

محلل سياسي: اختيارات بايدن لمسؤولي إدارته تشير لعزمه مواجهة تركيا

منوعات

اليابان تؤكد التزامها بإقامة أوليمبياد وباراليمبيات طوكيو 2021

فريق أبحاث إيطالي يبحث مؤشرات جديدة عن مصدر فيروس كوورنا

انفجار منجم ذهب بالصين.. والبحث عن مفقودين تحت الأنقاض

فلكي: موسم الشبط «برد البطين» يبدأ 15 الجاري

أيام زمان

«كنت بخبّي فلوسي منه».. حكاية مريم فخر الدين مع زوجها الأول

من شهرة لولاكي للإفلاس.. حكاية الفنان علي حميدة مع الطرب

كواليس اللقاء الأول بين سعاد حسنى ومحمود عبد العزيز

لماذا أقسم رشدى أباظة بعدم العمل مع شاهين للأبد؟

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
ترافيك وشير
القس. رفعت فكرى
جزاء العطاء
لواء.حمدى البطران
رحالة ولصوص آثار
لواء. محسن الفحام
فى انتظار حسن النوايا
المزيد

الثقافة

«طرق مواجهة الإرهاب» محاضرة بفرع ثقافة البحر الأحمر

«مذكرات فوزية البنا».. شقيقة حسن البنا وزوجة محاميه تكشف مسيرة الإخوان الإجرامية

صدور «على خطى هيمنجواي في كوبا».. ولع السرد وفتنة المغامرة وعشق السفر

«حكايا من الشمال والجنوب» قصص لـ 20 كاتبًا وكاتبة