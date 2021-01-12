ليبيا تسجل 33 وفاة و652 إصابة جديدة بكورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 33 حالة وفاة و652 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، خلال الـ24 ساعة الماضية.وأوضح المركز في بيان له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه تسلم 3527 عينة من المختبرات المختلفة بالبلاد، وبعد فحصها بتقنية Real Time PCR كانت النتائج 2875 عينة سالبة، و652 عينة موجبة، بينها 165 حالة مخالطة.وأشار المركز إلى شفاء 992 حالة، مقابل تسجيل 33 حالة وفاة.ولفت إلى أن إجمالي الإصابات منذ تفشي الوباء في البلاد، بلغ 106030، فيما بلغ إجمالي الوفيات إلى 1622 وفاة.