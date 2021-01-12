إغلاق 5 منشآت لمخالفة إجراءات كورونا في الإسكندرية

شن حى شرق الإسكندرية برئاسة محارب هيلع، حملات مكبرة، تنفيذًا لتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بتكثيف حملات متابعة تطبيق كافة المنشآت للإجراءات الإحترازية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا في موجته الثانية، وقرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا.جاء ذلك بمشاركة معاون محافظ الإسكندرية، واللجنة المختصة وبالتنسيق مع وحدة شرطة المرافق بالحي برئاسة النقيب يحيى المزين.وأسفرت الحملة عن تغريم 6 أفراد مبلغ 50 جنيها لعدم ارتداء الكمامة، وتغريم فوري لـ 3 منشآت لعدم تطبيق الإجراءات الوقائية اللازمة.كما تم غلق وتشميع 5 منشآت تجارية من كافيتريات ومطاعم، لمخالفة قرارات مجلس الوزراء وتقديم "الشيشة" للرواد وتم مصادرتها في الحال وتنفيذ الغلق الفوري، ولقد شملت الحملة طريق الكورنيش وشوارع سموحة ولوران ومتفرعاتها.كما أزالت الحملة كافة الإشغالات والمخالفات في شوارع الفردوس والسوق التجاري وإسماعيل سري والتأمين الصحي وطريق الكورنيش، وتحفظت على عدد من المضبوطات وتم إيداعها بوحدة التحفظ في شرطة المرافق.