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الثلاثاء 12 يناير 2021 الموافق 28 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

حظك اليوم.. برج الحوت الثلاثاء 12 يناير 2021

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 01:46 ص
برج الحوت
برج الحوت
هويدا سعيد
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قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج الحوت اليوم الثلاثاء 12 يناير 2021، والتي جاءت كالتالي:

مهنيًا: مسؤولياتك المهنية تزداد يومًا بعد يوم، وهذا يؤدّي إلى تعزيز موقعك والحصول على ترقية أو زيادة في الراتب.

عاطفيًا: تكتشف أن خياراتك تجاه الشريك كانت صائبة وثقتك به مستحقة وجدية، فترتاح نفسيًا وتطمئن إلى المستقبل.

صحيًا: عليك أن تهتم أكثر بنوعية طعامك؛ لأن الوزن الزائد يضرك كثيرًا ويسبب لك مشكلات.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

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