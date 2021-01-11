ارتفاع إصابات كورونا فى موريتانيا لـ15611

سجلت وزارة الصحة الموريتانية 99 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ إجمالي الإصابات في موريتانيا 15 ألفًا و611 حالة إصابة.وذكرت الوزارة- في بيان بثته الإذاعة الرسمية مساء اليوم الإثنين- أنه تم إجراء 1298 فحصًا للكشف عن الفيروس، لافتة إلى أن 204 حالات تماثلت للشفاء ليبلغ إجمالي المتعافين 13 ألفًا و639 متعافى.وأشارت إلى أنه تم تسجل 3 حالات وفاة جديدة لتصل حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 387 حالة.