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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

تحذيريات بيئية من تلوث الهواء يومي الأربعاء والخميس

الإثنين 11/يناير/2021 - 08:57 م
ياسمين فؤاد
ياسمين فؤاد
أريج الجيار
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أعلنت وزارة البيئة أنه من المنتظر أن تنشط الرياح خلال يومي (الأربعاء والخميس) على غرب البلاد وتكون مثيرة للرمال والأتربة وتتقدم تدريجيًا حتى محافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى وبعض مناطق شمال الصعيد، ما يؤثر سلبًا على جودة الهواء وحال سقوط الأمطار يرتفع مؤشر جودة الهواء ويخفف من حدة الأزمة، وذلك استنادًا إلى التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتقارير الصادرة من منظومة الإنذار المبكر التابعة للوزارة.

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن الوزارة، ومن خلال منظومة الرصد المستمر لجودة الهواء والمنتشرة في العديد من أنحاء الجمهورية، تتابع مؤشرات جودة الهواء بشكل مستمر، والإعلان عن أى مستجدات فى هذا الشأن.

ونصحت الوزيرة المواطنين من كبار السن وأصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية تجنب الأنشطة اليومية فى الهواء الطلق خلال هذه الفترة لتجنب الأثار السلبية الناتجة عن نشاط الرياح والرمال والأتربة المثارة، مؤكدة أن غرفة العمليات المركزية تتلقى على مدار الساعة أى شكاوى خاصة بالمواطنين متعلقة بأى مصدر من مصادر تلوث الهواء عن طريق الخط الساخن للشكاوى 19808 أو التواصل عبر واتس آب على رقم 01222693333.

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