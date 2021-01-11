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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

هانى شاكر يشكر «الصحة» على علاج الفنان على حميدة

الإثنين 11/يناير/2021 - 05:17 م
هاني شاكر
هاني شاكر
أمير محمد خالد
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شكر الفنان هاني شاكر ومجلس نقابة الموسيقيين، وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، على موافقتها على علاج الفنان علي حميدة بمعهد ناصر على نفقة الدولة.

وقال هاني شاكر في تصريحات له: «أود أن أسجل شكري وامتناني لوزارة الصحة والوزيرة العزيزة الدكتورة هالة زايد على اهتمامها بحالة المطرب علي حميدة وعلاجه على نفقة الدولة بمعهد ناصر».

وأضاف: «كل الشكر لوزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد على ما تقوم به كذلك من مجهود للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وخالص الشكر للدولة ومؤسساتها على الاستجابة السريعة لآلام المصريين».

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