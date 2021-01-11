هانى شاكر يشكر «الصحة» على علاج الفنان على حميدة
الإثنين 11/يناير/2021 - 05:17 م
أمير محمد خالدطباعة
شكر الفنان هاني شاكر ومجلس نقابة الموسيقيين، وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، على موافقتها على علاج الفنان علي حميدة بمعهد ناصر على نفقة الدولة.
وقال هاني شاكر في تصريحات له: «أود أن أسجل شكري وامتناني لوزارة الصحة والوزيرة العزيزة الدكتورة هالة زايد على اهتمامها بحالة المطرب علي حميدة وعلاجه على نفقة الدولة بمعهد ناصر».
وأضاف: «كل الشكر لوزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد على ما تقوم به كذلك من مجهود للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وخالص الشكر للدولة ومؤسساتها على الاستجابة السريعة لآلام المصريين».
وقال هاني شاكر في تصريحات له: «أود أن أسجل شكري وامتناني لوزارة الصحة والوزيرة العزيزة الدكتورة هالة زايد على اهتمامها بحالة المطرب علي حميدة وعلاجه على نفقة الدولة بمعهد ناصر».
وأضاف: «كل الشكر لوزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد على ما تقوم به كذلك من مجهود للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وخالص الشكر للدولة ومؤسساتها على الاستجابة السريعة لآلام المصريين».