رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 11 يناير 2021 الموافق 27 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

تقرير يحذر من تحديات أمنية تواجه التوسع في البنية التكنولوجية بأفريقيا

الإثنين 11/يناير/2021 - 04:47 م
البنية التكنولوجية
البنية التكنولوجية بأفريقيا
أ ش أ
طباعة
حذر تقرير عن أوضاع الأمن المعلوماتي في عدة دول إفريقية من ظهور تحديات أمنية مع توسع العديد من الدول في نشر الخدمات التكنولوجية المالية والإنترنت وإزدهار صناعة التكنولوجيا فيما تواجه الدول التهديدات والجرائم السيبرانية والهجمات، وأنشطة التجسس.

وركز التقرير - الذي نشره مركز أبحاث تكنولوجيا المعلومات في جنوب أفريقيا اليوم الاثنين في جوهانسبرج "تكنولوجي إن إفريقيا" - على تحديات الأمن المعلوماتي التي تواجه كينيا ونيجيريا وجنوب أفريقيا، وأبرز المشاكل المؤرقة للمؤسسات في كل دولة.

وأشار إلى أن كينيا وضعت استراتيجية للأمن السيبراني تناسب المخاطر المعلوماتية التي تهددها، إذ تعتبر كينيا جرائم الابتزاز المالي وجرائم الاحتيال واختراق بيانات العمل من بين أهم التحديات التي ينبغي رصدها.

وعن نيجيريا، أكد التقرير أن استراتيجية الأمن المعلوماتي ترتكز على مكافحة جرائم انتهاك البيانات وجرائم الابتزاز المالي عبر الإنترنت، فيما يتم تصنيف هذه التحديات من قبل المؤسسات النيجيرية العاملة في مجال مكافحة جرائم المعلومات، على أنها "مثيرة للقلق".

في ذات السياق، أوضح التقرير أن جنوب إفريقيا تصنف جرائم الاحتيال الإليكتروني بأنه "متطرف، ومثير للقلق"، كما تعد ظاهرة اختراق البرامج الضارة والبريد الإلكتروني للأعمال مقلقة أيضًا.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

الحقيقة الكاملة لفيديو الشاب الموثوق بشجرة فى الشرقية

باسم سمرة عن رحاب الجمال: «جايبها من القسم وجوزها نصاب»

تأكيدًا لانفراد «الدستور»: غلق مجمع حلوان للحديد والصلب

لماذا أقسم رشدى أباظة بعدم العمل مع شاهين للأبد؟

الصور

image description

محافظ دمياط تلتقي لجان التصالح فى مخالفات البناء

image description

محافظ دمياط تتابع رد الشيء لأصله في الشوارع

image description

محافظ دمياط تترأس اجتماع لجنة تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادى

image description

محافظ أسيوط يعتمد ترقية 16 ألف معلم وأخصائى

image description

محافظ دمياط تزيل دورا مخالفا في عقار تم التصالح عليه

الأكثر قراءة

القبض على محمد قمصان ووالدته للتحقيق في ادّعاء مرضه

«طلب النهاية».. كواليس مقتل أستاذ جامعى أسفل عجلات سيارة نقل بطريق الواحات

على طريقة رمضان صبحى.. «بيراميدز» يحاول إغراء نجم الأهلى ورد صادم من اللاعب

ممدوح وافي تحدى أسرته للزواج من مسيحية ودفن بجوار أحمد زكي

إنفوجراف

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

نجم الساعة

محلل سياسي: اختيارات بايدن لمسؤولي إدارته تشير لعزمه مواجهة تركيا

منوعات

ثلوج «غير معتادة» تشل مدريد

اكتشاف مبنى حمامات يعود للعصر الفيكتورى

رابط تسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم لامتحانات الثانوية العامة 2021 الحساب المدرسي الموحد

دراسة: المتدينون الأكثر قدرة على التعامل مع نوبات القلق والاكتئاب

أيام زمان

كواليس اللقاء الأول بين سعاد حسنى ومحمود عبد العزيز

لماذا أقسم رشدى أباظة بعدم العمل مع شاهين للأبد؟

حكاية الفيلم الذى أصاب حسين رياض بالشلل

حكاية مشهد بين عمر الشريف وسناء جميل تسبب فى فقدانها السمع

مقالات الرأي
د. منى حلمى
يوم واحد نعيشه كما نؤمن بالعمر كله
عمرو خالد
«الجبار».. اذهب إليه بكسرك وسيجبر خاطرك «1 - 2»
ماجد حبته
عودة ضباط صدام حسين!
المستشار محمد عبد المولى
رسائل إلى الفرحين بإدارة بايدن
المزيد

الثقافة

لماذا يقرأ محمد صلاح كتاب «قوة الدماغ»؟

افتتاح المرحلة الأولى لتطوير قصر ثقافة الإسماعيلية (صور)

المركز الثقافى الصينى يطلق مسابقة التايجى الدولية بمصر

«تناول وسائل الإعلام والسينما للتحرش».. ندوة بالجامعة الأمريكية