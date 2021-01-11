تقرير يحذر من تحديات أمنية تواجه التوسع في البنية التكنولوجية بأفريقيا

حذر تقرير عن أوضاع الأمن المعلوماتي في عدة دول إفريقية من ظهور تحديات أمنية مع توسع العديد من الدول في نشر الخدمات التكنولوجية المالية والإنترنت وإزدهار صناعة التكنولوجيا فيما تواجه الدول التهديدات والجرائم السيبرانية والهجمات، وأنشطة التجسس.وركز التقرير - الذي نشره مركز أبحاث تكنولوجيا المعلومات في جنوب أفريقيا اليوم الاثنين في جوهانسبرج "تكنولوجي إن إفريقيا" - على تحديات الأمن المعلوماتي التي تواجه كينيا ونيجيريا وجنوب أفريقيا، وأبرز المشاكل المؤرقة للمؤسسات في كل دولة.وأشار إلى أن كينيا وضعت استراتيجية للأمن السيبراني تناسب المخاطر المعلوماتية التي تهددها، إذ تعتبر كينيا جرائم الابتزاز المالي وجرائم الاحتيال واختراق بيانات العمل من بين أهم التحديات التي ينبغي رصدها.وعن نيجيريا، أكد التقرير أن استراتيجية الأمن المعلوماتي ترتكز على مكافحة جرائم انتهاك البيانات وجرائم الابتزاز المالي عبر الإنترنت، فيما يتم تصنيف هذه التحديات من قبل المؤسسات النيجيرية العاملة في مجال مكافحة جرائم المعلومات، على أنها "مثيرة للقلق".في ذات السياق، أوضح التقرير أن جنوب إفريقيا تصنف جرائم الاحتيال الإليكتروني بأنه "متطرف، ومثير للقلق"، كما تعد ظاهرة اختراق البرامج الضارة والبريد الإلكتروني للأعمال مقلقة أيضًا.