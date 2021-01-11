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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

داليدا تغلق حسابها على إنستجرام بسبب مسلسل لؤلؤ

الإثنين 11/يناير/2021 - 05:17 م
مسلسل لؤلؤ
مسلسل لؤلؤ
دعاء عبد المقصود
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أغلقت المطربة نور عبد السلام "داليدا" حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرامط بسبب الأسئلة المتعددة من الجمهور حول قيامها بأداء الصوت والاغاني في مسلسل لؤلؤ البطولة المطلقة الأولى لمى عمر في الدراما التليفزيونية. 

تعليق داليدا حول قيامها بأداء الاغاني في مسلسل لؤلؤ


وعلمت "الدستور" أن نور لا ترغب في الحديث عن ذلك الأمر خلال هذه الفترة وأنه من المقرر أن تعلن أسرة مسلسل لؤلؤ عن ذلك بشكل رسمي خلال أيام من خلال فيديو لايف لبطلة العمل مي عمر مع نور عبد السلام لكشف كافة التفاصيل المتعلقة بكواليس غنائها في المسلسل. 

من هي نور عبد السلام "داليدا"

يذكر أن نور عبد السلام مطربة شابة أطلق عليها المخرج محمد سامي اسم "داليدا" وبدأت الغناء في عمر 18 عامًا، وكانت عضوًا في فريق الكورال بالجامعة وتعزف على الآلات الموسيقية مثل البيانو، والفلوت ثم غنت في الأوبرا، والتحقت بكلية تربية موسيقية كما ظهرت ضمن فريق الكورال في حفل الفنان مدحت صالح، وانضمت نور لفرقة "يلا نغني" لكنها انفصلت عنها بعد ذلك.

تفاصيل مسلسل لؤلؤ وعدد الحلقات


مسلسل لؤلؤ حقق نجاحا كبيرا منذ عرض أولى حلقاته خلال الأسبوعين الماضيين وتصدر اسم مي عمر والعمل لتريند السوشيال ميديا وجوجل.
والمسلسل تدور أحداثه في 40 حلقة، ويشارك في بطولته بجانب مي عمر كل من أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران أحلام الجريتلى، وقصة مي عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامى.

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