آخر تطورات الحالة الصحية للفنان على حميده.. إليك التفاصيل

آخر تطورات الحالة الصحية للفنان على حميده





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ننشر آخر تطورات الحالة الصحية للفنان على حميدة حيث تعرض المطرب لأزمة صحية مفاجئة منذ عدة أيام وعلى إثرها تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، وعندما علم نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر بسوء حالته الصحية قرر نقله بسيارة إسعاف مجهزة إلى معهد ناصر لعمل الفحوصات وتلقي العلاج اللازم.وكان حميدة موجود في القاهرة وعندما تدهورت حالته الصحية سافر إلى مسقط رأسه وعائلته في مرسي مطروح ، ومكث هناك منذ أسبوع تقريبًا، إلى أن تدخل هاني شاكر وجدد اشتراكه في مشروع العلاج الخاص بنقابة الموسيقيين لمواصلة علاجه على نفقة النقابة.ويعاني حميدة من تليف في الكبد وحصوات في المرارة والأطباء الذي عرض عليهم طالبوه أسرته بسحب عينة واحتجازه في مكان مجهز لتلقي العلاج اللازم فورًا وتواصل معه أسرته عدد من الفنانين للاطمئنان عليه أبرزهم هاني شاكر نادية مصطفي ومصطفي كامل وانتصار.يشار إلي أن الفنان يعاني من مشاكل صحية منذ فترة ويمر بضائقة مالية وهي ما جعلته يظهر في برنامج "الحكاية" مع عمرو اديب يكشف له عن طبيعة مرضه وظروفه المادية الصعبة بسبب سداد 13 مليون جنيه ضرائب خلال الفترة الماضية وهي كل ما يمتلكه، وعلى الفور تواصل معه كل من الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية والفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية لمتابعة حالته الصحية وتوفير له اللازم للمرور من هذه الأزمة الصحية على خير.يذكر أن حميدة هو مطرب مصري اشتهر في فترة الثمانينيات من القرن الماضي وأحدثت اغنيه "لولاكي" نجاح كبير وقوي عند طرحها وهي من توزيع حميد الشاعري وطرحها عام 1988 حيث تم بيع منها 6 مليون نسخة وقتها وهو رقم ضخم.