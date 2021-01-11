مؤشرا البحرين يقفلان على تباين 1٫453٫09 نقطة

أقفل مؤشر البحرين العام، اليوم، عند مستوى 1٫453٫09 نقطة بانخفاض قدره 0٫39 نقطة عن معدل الإقفال السابق، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 666٫94 نقطة بارتفاع قدره 1٫77 نقطة عن معدل إقفاله السابق.وبلغت كمية الأسهم المتداولة ثلاثة ملايين و397 ألفا و231 سهما بقيمة إجمالية قدرها 416 ألفا و618 دينارا بحرينيا تم تنفيذها من خلال 84 صفقة.