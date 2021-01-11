تفاصيل زواج تيفانى ابنة ترامب من ملياردير لبنانى

احتفلت تيفاني ترامب ابنة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بحفل زفافها، مساء أمس، من رجل أعمال لبناني الأصل يدعى مايكل شربل بولس، وتمت إقامة حفل الزفاف في ولاية فلوريدا في منتجع مارالاجو الفاخر الذي يملكه دونالد ترامب.ويبلغ مايكل من العمر 25 سنة، ويصغر عروسه تيفاني بسنة واحدة، وهو يحمل أربع جنسيات بينها الأمريكية، كما أنه ينحدر من عائلة ثرية، كما تمتلك عائلته مجموعة شركات إلى جانب عملها في تجارة السيارات ومعدات البناء، ووالدته هي ابنة رجل الأعمال اللبناني زهير فضول، ويقيم مايكل في لندن، حيث يستكمل دراسته هناك.ووفقًا لـ"ديلي ميل "تعارف الزوجان في صيف 2018، عندما كانا في عطلة في جزيرة ميكونوس اليونانية، كما شارك في حفل عيد الميلاد الذي أقامته عائلة الرئيس ترامب في البيت الأبيض، في ديسمبر 2019، كما أمضى حفل رأس السنة مع تيفاني في منتجع ترامب مارالاجو بفلوريدا.كان خاتم الزواج من ڤان ربنهارڤن بأمستردام ويبلغ سعره 4.755 مليون دولار وقصر في جزيرة باكوسيوس باليونان، بالإضافة إلى سيارتين بوچاتي ولامبورجيني.