رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 11 يناير 2021 الموافق 27 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ بني سويف يبحث مع «التنمية الصناعية» جهود إقامة مشروعات استثمارية

الإثنين 11/يناير/2021 - 11:28 ص
الدكتور محمد هاني
الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف،
بنى سويف - محمد حفيظ
طباعة
استقبل الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الإثنين، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية اللواء محمد الزلاط، لبحث عدد من الملفات الخاصة بالمناطق الصناعية والموقف التنفيذي لأعمال المرافق، بالإضافة إلى بحث الآليات اللازمة لدعم سبل تعزيز التواصل الدائم لتوفير الحلول والبدائل المناسبة لكافة المعوقات والمشكلات التي تواجه الاستثمار والمستثمرين بما يخدم رؤية وتوجهات الدولة للدفع بقطاع الاستثمار الذي يمثل الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة.

وأكد محافظ بني سويف، أهمية الزيارة التي تأتي في سياق تفعيل التعاون المثمر بين المحافظة والهيئة في مجال الدفع بقطاع الاستثمار من خلال بحث الرؤى المشتركة والخطوات العملية لتدعيم الموقف التنفيذي لمشروعات تدعيم وتطوير المناطق الصناعية والدفع بمشروعات إنشاء مناطق أخرى، مشيرا إلى أن مؤسسات الدولة تعمل في تناغم وتكامل وتحت مظلة واحدة وأهداف محددة لتحقيق الأهداف التنموية المنشودة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالعمل بروح الفريق الواحد والتي تترجمها الحكومة في خطوات عملية واضحة وفاعلة.

وناقش المحافظ مع رئيس الهيئة عددًا من الموضوعات الهامة والخطوات العملية التي اتخذتها المحافظة والرؤية الجديدة التي تعمل من خلالها وظهرت في العديد من الأطروحات، وأنه تُجرى حاليا دراسة تنفيذ محطات معالجة صرف صحي وصناعي بتكنولوجيا حديثة بالمناطق الصناعية، ما سيدفع بجهود الدولة في حل مشكلة الصرف ودعم الرؤية الحالية الهادفة للتخلص الآمن من الصرف الصناعي للمصانع.

وأشار محافظ بني سويف إلى أنه تم الدفع وتذليل المعوقات التي كان تواجه مشروع الصرف الصناعي بمنطقة بياض العرب، والتي كانت تواجه المرحلة الثانية من المشروع، حيث تم إنهاء المرحلة الأولى التي ساهمت بشكل كبير في حل مشكل واستيعاب كميات كبيرة من ناتج الصرف الصناعية وكذا الصرف الصحي بالمنطقة، مشيرا إلى عدد من الملفات الخاصة بمشروعات ترفيق المناطق الصناعية والعمل على حشد كافة الجهود والتعاون مع المستثمرين لتحقيق نقلة جيدة في هذا الشأن.

واستعرض محافظ بني سويف، خلال اللقاء مع رئيس الهيئة، الفرص الاستثمارية المتوافرة بالمحافظة وزيادة التعاون مع الهيئة من أجل المزيد من الاستثمارات مؤكدا أن المحافظة تعمل على تيسير كل الإجراءات لإقامة مشروعات استثمارية، تهدف لخلق فرص عمل جديدة، لافتا إلى أن بني سويف شهدت في الفترة الأخيرة نقلة نوعية كبيرة في مجال التنمية الصناعية، لاسيما بعد حزمة المشروعات القومية العملاقة التي نفذت على أرض بني سويف على مدار الست سنوات الماضية في قطاعات الكهرباء والطاقة والطرق والاتصالات.

وأكد الزلاط حرص الهيئة للارتقاء بمنظومة التنمية الصناعية وتسهيل عملية الاستثمار في القطاع الصناعي، وأن الهيئة لن تدخر جهدًا في توظيف وتسخير كافة إمكاناتها لخدمة المجتمع الصناعي لتحقيق خطة التنمية الصناعية في مختلف محافظات مصر، ومشيرا إلى أن الفترة القادمة ستشهد المزيد من التعاون بين الهيئة ومحافظة بني سويف في كافة المجالات داخل القطاع.

موضوعات متعلقة

بعد إصابتها بكورونا.. تفاصيل الحالة الصحية للدكتورة عبلة الكحلاوى

تفاصيل حالة الطقس اليوم الإثنين 11-1-2021

تفاصيل اللحظات الأخيرة فى صراع هادى الجيار مع فيروس كورونا

أزمة لصناع «الاختيار 2» و«موسى» بعد وفاة الفنان هادى الجيار

الصور

image description

الجمال يتفقد العيادات الخارجية في جولة مفاجئة بمستشفى أسيوط الجامعي

image description

تحرير ١٢ مخالفة عدم ارتداء كمامة فى حملة بدمياط

image description

إنشاء مجمع سكنى حضارى بدمياط

image description

فصل المرافق عن أراضى أملاك دولة بدمياط

image description

رئيس جامعة دمياط يتفقد القرية الأوليمبية

الأكثر قراءة

«الصحة العالمية»: كوريا الشمالية لم تسجل حالات إصابة بكورونا

خاص.. الأهلي يحصل على توقيع نجم كبير في بيراميدز

رئيس «مكافحة كورونا»: «الصيني» هو الآمن من بين اللقاحات المعلن عنها

بعد إصابتها بكورونا.. تفاصيل الحالة الصحية للدكتورة عبلة الكحلاوى

إنفوجراف

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

نجم الساعة

محلل سياسي: اختيارات بايدن لمسؤولي إدارته تشير لعزمه مواجهة تركيا

منوعات

الجمارك الفلبينية تصادر طرد عناكب وعقارب وارد من تايلاند

إنزيم يؤثر على انتشار الفيروس التاجي

تراجع أعداد الركاب بـ73% في 2020 في مطار هيثرو البريطاني

باكستان تطلق أول حملة تطعيم ضد شلل الأطفال في 2021

أيام زمان

كواليس اللقاء الأول بين سعاد حسنى ومحمود عبد العزيز

لماذا أقسم رشدى أباظة بعدم العمل مع شاهين للأبد؟

حكاية الفيلم الذى أصاب حسين رياض بالشلل

حكاية مشهد بين عمر الشريف وسناء جميل تسبب فى فقدانها السمع

مقالات الرأي
د. منى حلمى
يوم واحد نعيشه كما نؤمن بالعمر كله
عمرو خالد
«الجبار».. اذهب إليه بكسرك وسيجبر خاطرك «1 - 2»
ماجد حبته
عودة ضباط صدام حسين!
المستشار محمد عبد المولى
رسائل إلى الفرحين بإدارة بايدن
المزيد

الثقافة

«جنوبيات» معرض تشكيلي يجسد تراث مصر وروحها الشعبية

صدور ديوان «لا ينتظر الورد طويلا في الشرفات» لأسامة مهران

«دور المرأة في التحديات المجتمعية».. أسبوع ثقافي بالقليوبية

قوافل الدقهلية الثقافية تجوب قرى المحافظة