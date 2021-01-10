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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

لماذا أصبح فيروس كورونا أكثر شراسة على الجهاز التنفسى؟.. طبيب يُجيب

الأحد 10/يناير/2021 - 11:45 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
أريج الجيار
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‏قال محمد الديب، طبيب صيدلي ومترجم طبي، إن فيروس كورونا "كوفيد-19" أصبح أكثر انتشارا وأكثر شراسة في تلك الآونة، حيث يعد هذا الفيروس كائن حي متحور يحاول جاهدا تطوير نفسه من خلال التعرف على نقاط ضعف الإنسان حتى يمكن من خلالها مهاجمته بسهولة، وقد يصاحب كل شكل أعراض مختلفة تشل حركة الوصول إلى لقاح مناسب.

وأضاف "الديب"، في تصريح لـ"الدستور"، أن نقص المناعة لدى البشر وخصوصا في فصل الشتاء يعد عامل هام فى تمكن الفيروس منه ومن ثم القضاء على الفرد من خلال التهام جزءا كبيرا من الرئتين بعد هجومها بشراسة، لافتًا إلى أن التهاون والاستهتار بهذا الفيروس وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية يضع الدولة في مأزق.

وشدد محمد الديب أنه يجب توخي الحذر واتباع التعليمات الطبية الهامة حتى يمكن التصدي الازم لتلك الفيروس الجسيم الذي يأخذ أرواح العديد يوميا.‏

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