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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الإحصاء: 9% من واردات مصر توجه لاستيراد الوقود خلال 2020

الأحد 10/يناير/2021 - 11:15 م
الوقود
الوقود
أميرة ممدوح
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كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع نسبة واردات الوقود إلى إجمالي واردات مصر من 13% لـ9.1% خلال العام الماضى، إذ هبطت فاتورة استيراد الوقود بأنواعه 5.2 مليار دولار خلال أول 10 أشهر من 2020، مقابل 8.2 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه.

لفت جهاز الإحصاء، وفقًا لتقرير صادر عنه، إلى استحواذ السلع الوسيطة على النسبة الأكبر من واردات مصر بنحو 35.6% بقيمة 20.3 مليار دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2020 يليها السلع الاستهلاكية غير المعمرة بنسبة 19.5% بقيمة 11 مليار دولار، ثم السلع الاستهلاكية المعمرة بنسبة 14% بقيمة 7.9 مليار دولار.

يشار إلى أن إجمالى واردات مصر من دول العالم بلغت 57 مليار دولار خلال الفترة بين شهرى يناير وأكتوبر 2020 مقابل 63.8 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، بانخفاض 6.8 مليار دولار خلال عام.

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