غدًا.. محاكمة مستريح الشرقية بتهمة توظيف الأموال

تستكمل محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، غدًا الاثنين، محاكمة مستريح الشرقية عادل.ع بتهمة توظيف الأموال.وتجمع عدد من ضحايا المستريح أمام المحكمة الاقتصادية رافعين لافتات تؤكد ضرورة محاسبة المتهم واسترجاع أموال المواطنين وضحاياه.وكشف صالح.ع.ف، أحد ضحايا المستريح، أن اليوم كانت أولى جلسات محاكمة المتهم بالمحكمة الاقتصادية بتهمة توظيف الأموال، إلا أن المتهم لم يحضر من محبسه، وعليه قررت المحكمة تأجيل المحاكمة لجلسة الاثنين القادم لحضور المتهم من محبسه.وقال أحد ضحايا المستريح إن المتهم سبق وتم الحكم عليه بـ26 سنة حبس من ضمنهم حكم نهائى وبات بالحبس 3 سنوات، مضيفًا أن عدد المبلغين القدامى ضد المتهم 38 ضحية، كما انضم 48 مبلغا جديدا، ليصبح عدد المبلغين حتى الآن 86 ضحية.