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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

الآن.. تردد قنوات روتانا 2021 الجديد على النايل سات

الأحد 10/يناير/2021 - 08:37 م
قنوات روتانا
قنوات روتانا
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تنشر "الدستور" تردد قنوات روتانا 2021 على النايل سات، حيث يبحث كثير من المواطنين في الوطن العربي عن تلك القنوات خاصة هذه الأيام لما يمر به العالم من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لتحدث روتانا سينما مؤخرا مرة أخرى لتلبية احتياجات مشاهديها.

وتوفر مجموعة روتانا، مجموعة من القنوات التي تعد من أشهر القنوات الفضائية العربية المتخصصة في أفلام السينما العربية والمصرية، وكذلك في التراث الخليجي، والأغاني والدراما.

تردد قناة روتانا سينما 2021 الجديد

تعد قناة روتانا سينما من القنوات الأكثر شعبية ومشاهدة في نطاق الوطن العربي، وذلك لعرضها مجموعة من الأفلام الشيقة والتي يحبها الجمهور العربي.

التردد: 11296 FECSR: 34 – 27500 القناة على الرسيفر: Rotana Cinema

تردد قناة روتانا خليجية 2021

أما لأهل الخليج لم تنسى مجموعة قنوات روتانا أهل الخليج حيث وفرت تلك القناة لبث كل الأغاني ذات التراث الخليجي والفن والأفلام الخليجية، وكذلك البرامج

التردد: 1129 FECSR: 34 – 27500 القناة على الرسيفر: Rotana Khalijia

تردد قناة روتانا كلاسيك 2021


ولعشاق الكلاسيكيات وزمن الفن الجميل، أطلقت روتانا قناة روتانا كلاسيك التي تبث على مدار الساعة أفلام كلاسيكية وتبث حفلات كوكب الشرق أم كلثوم والعندليب عبد الحليم حافظ.

القمر الصناعى: النايل سات التردد: 11296 FECSR: 34 – 27500 القناة على الرسيفر: Rotana Classic

تردد قناة روتانا دراما 2021


ووفرت روتانا قناة متخصصة في بث المسلسلات الدرامية

التردد: 11296 FECSR: 34 – 27500 القناة على الرسيفر: Rotana Drama


في 21 مايو 2011 تم افتتاح قناة روتانا مصرية، وفي 2012 تم افتتاح قتاة روتانا أفلام، روتانا كلاسيك وفي 2017 انطلقت بث قناة روتانا دراما المختصة في عرض المسلسلات العربية (المصرية والسورية واللبنانية والخليجية) والمسلسلات التركية وفي 2020 انطلق بث قناة روتانا كيدز المختصة في عرض المسلسلات والأفلام والبرامج العربية للأطفال.

الجدير بالذكر أنه في سنة 2003، أطلقت روتانا شبكة قنواتها التليفزيونية التي تضمّ خمس قنوات فضائية مجانية هي: (روتانا موسيقى - روتانا كليب - روتانا طرب - روتانا أغاني - روتانا خليجية) هذه القنوات مخصّصة للأغاني العربية الحديثة، الأغاني الكلاسيكية والطربية، والموسيقى الخليجية.

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