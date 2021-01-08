



تردد القنوات الجديدة علي نايل سات 2021 وحتى لا يجد المواطن صعوبة في الحصول علي الترددات الجديدة أو طريقة ضبط هذه الترددات تستعرض لكم الدستور في السطور التالية تردد القنوات الجديدة على نايل سات 2021.

تردد قناة المحور الجديد 2021 قناة المحور وهي واحدة من أكثر القنوات شعبية، وترددها الجديد على القمر الصناعي النايل سات 11823.

ومعدل الترميز للقناة 27500.

بينما معدل الاستقطاب يكون أفقي.

بمعامل تصحيح الخطأ للقناة هو 3/4.

تردد قناة دي ام سي الجديد 2021 وتعرف قناة دي إم سي بتقديم برامج قوية في مجال الدراما والسياسة والأخبار وترددها الجديد في عام 2021 على القمر الصناعي النايل سات كالتالي 11449.



معامل التصحيح الخاص بالقناة 5/6.



ومعدل الترميز الخاص بالقناة 27500.

والاستقطاب هو استقطابًا أفقيًا h



تردد قناة الحياة التي تعد أيضا واحدة من أشهر القنوات في مصر والوطن العربي كذلك يكون كالتالي:

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 12206

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: رأسي

معامل تصحيح الخطأ: 56



تردد قناة cbc القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 11785

معامل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 56

الاستقطاب: عموديv



بينما تردد قناة أون يكون كالتالي:

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 10853

الإستقطاب: أفقي h

معامل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6



ومعدل الترميز الخاص بالقناة 27500.والاستقطاب هو استقطابًا أفقيًا hالقمر الصناعي: النايل ساتالتردد: 12206معامل الترميز: 27500الاستقطاب: رأسيمعامل تصحيح الخطأ: 56القمر الصناعي: النايل ساتالتردد: 11785معامل الترميز: 27500معامل تصحيح الخطأ: 56الاستقطاب: عموديvبينما تردد قناة أون يكون كالتالي:القمر الصناعي: النايل ساتالتردد: 10853الإستقطاب: أفقي hمعامل الترميز: 27500معامل تصحيح الخطأ: 5/6



-في البداية يتم الضغط علي ضغط على زر القائمة أو Menu.

-ثم إختيار خيارات أو Options

-ثم الضغط علي Installation.



-ويتم إختيار القمر Nilesat Arabsat من قائمة الأقمار Sat Menu، وكتابة التردد الجديد يدويا-ثم إختيار معامل الإستقطاب رأسي V أو أفقي H.



-اختر معدل الترميز 27500 ثم اضغط Ok.



- يتم الانتظار حتى انهاء البحث أليا البحث، ثم اختيار حفظ أو Save، وبذلك تتم إضافة القنوات على تردداتها الحديثة.

وعلى ذكر الترددات الجديدة تستعرض الدستور معكم طريقة ضبط الترددات الجديدة للقنوات على أجهزة التلفزيون:-في البداية يتم الضغط علي ضغط على زر القائمة أو Menu.-ثم إختيار خيارات أو Options-ثم الضغط علي Installation.-ويتم إختيار القمر Nilesat Arabsat من قائمة الأقمار Sat Menu، وكتابة التردد الجديد يدويا-ثم إختيار معامل الإستقطاب رأسي V أو أفقي H.-اختر معدل الترميز 27500 ثم اضغط Ok.- يتم الانتظار حتى انهاء البحث أليا البحث، ثم اختيار حفظ أو Save، وبذلك تتم إضافة القنوات على تردداتها الحديثة.

يبحث العديد من المواطنين خاصة هواة مشاهدة البرامج التلفزيونية منهم عن الترددات الجديدة لقنوات النايل سات لعام 2021، حيث أعلنت إدارة بعض القنوات عن تغيير تردداتها بحلول العام الجديد 2021، وهو أمر يحدث عادة مع مطلع العام ولكن المواطن يتساءل عن طريقة إيجاد القنوات على تردداتها الجديدة.