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الأحد 10 يناير 2021 الموافق 26 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط كيان وهمي للشهادات العالمية المزورة

الأحد 10/يناير/2021 - 05:54 م
الأمنية
الأمنية
عمرو المزيدي
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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (أحد الأشخاص) لقيامه بإنشاء كيان تعليمى وهمى للدراسة بالخارج كائن بالقاهرة، واتخاذه وكرًا لممارسة نشاط إجرامي فى الاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين من راغبى السفر للخارج لاستكمال دراستهم بالجامعات الأجنبية.

وقيام المذكور بادعاء حصوله على درجة الدكتوراه فى العديد من المجالات والإعلان من خلال شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" بأن شركته "الكيان الوهمى" حاصلة على وكالة رسمية من عدد من الجاماعات والكليات الأجنبية بالعديد من دول العالم– خلافًا للحقيقة– ومن خلال ذلك النشاط تحصل على مبالغ مالية من كل طالب.

وعثر بحوزته بمقر الأكاديمية المشار إليها على (عدد من جوازات السفر الخاصة بضحاياه– كمية من الكروت الشخصية تفيد بأن المذكور دكتور بإحدى الجامعات بإحدى الدول الأجنبية– إلى جانب مجموعة من الأوراق والمستندات الخاصة بنشاط الأكاديمية).

كما تم ضبط جهاز حاسب آلى تبين احتواؤه على صور من المستندات المضبوطة– مواقع إلكترونية باسم شركة المتهم المشار إليها تعلن من خلالها عن أنها الوكيل الحصرى للعديد من الجامعات الدولية.

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