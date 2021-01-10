نانسى بيلوسى تدعو الديمقراطيين للاستعداد للعودة إلى واشنطن

دعت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، زملاءها الديمقراطيين في المجلس للاستعداد للعودة إلى العاصمة الأمريكية واشنطن هذا الأسبوع.ووفقا لصحيفة ذا هيل، فقد يواجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - الذي أغلق موقع "تويتر" حسابه الشخصي ونبذه عدد من المسئولين الجمهوريين- مسعى جديدًا من الديمقراطيين لعزله بعدما تم اقتحام مبنى الكونجرس من قبل أنصاره ومؤيديه.وقالت "بيلوسي"، في رسالة إلى الأعضاء الديمقراطيين: "سنواصل الاجتماعات مع الأعضاء وخبراء الدستور وغيرهم"، بعد أن تلقت تعليقات حول كيفية الرد على أعمال شغب يوم الأربعاء، مضيفة: "أحثكم على أن تكونوا على استعداد للعودة إلى واشنطن هذا الأسبوع".