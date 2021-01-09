القصة الكاملة لتصدر ابنة نهى العمروسي لـ جوجل

حبس ابنة نهى العمروسي وأحمد الجنزوري 4 أيام في قضية الفيرمونت

وكانت بداية الواقعة عندما أمرت النيابة العام بحبس أحمد الجنزورى ونازلي مصطفى كريم ابنة نهى العمروسي أربعة أيام على ذمة التحقيق فى قضية الفيرمونت، وكانت النيابة العامة قد أمرت أيضًا بحبس المتهم "عمر حافظ" احتياطيا على ذمة التحقيقات في واقعة التعدي على فتاة بفندق فيرمونت، وذلك بعد إلقاء القبض عليه نفاذًا لقرار النيابة العامة في شهر أغسطس من العام الماضي، وكان أول تعليق من نهى العمروسي بعد حبس ابنتها في قضية فيرمونت حيث اكتفت الفنانة بتعليق نشرته عبر صفحتها بموقع فيس بوك قالت: "تهمة نازلى بنتى الحقيقية إنها حاولت تنصر العدل ضد الظلم".



خروج نازلي من الحبس

كشف طارق العوضي محام نازلي، تفاصيل إخلاء سبيلها، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مشيرًا إلى أنها كانت شاهدة على الواقعة وتم سؤالها منذ 5 شهور باعتبارها شاهدة، وتم استدعائها من مكتب النائب العام.



علاقة نازلي ابنة نهى العمروسي بقضية الفيرمونت

وعقب إخلاء سبيل نازلي أوضح العوضي أن "نازلي" كانت شاهدة وارتبطت بقضية الفيرمونت نفسها مع قضية أخرى واتهامات أخرى لا علاقة لها بقضية الفيرمونت موضحًا أن الموضوع متداخل مع بعضه تم اتهامها باتهامات أخرى مختلفة تماما على عن واقعة الاغتصاب قائلًا:"عشان كده كان بيتم التجديد والحبس في كل القضية".





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تصدر اسم ابنة الفنانة نهى العمروسي قائمة الأكثر بحثًا عبر محرك البحث الشهير "جوجل" عقب خروجها من الحبس الذي استمر 5 أشهر، وكانت قد تصدر اسم قضية "الفيرمونت" ترند موقع "تويتر" في الأشهر الماضية عقب أمر النيابة العامة بحبس أحمد الجنزورى ونازلي مصطفى كريم على ذمة التحقيق فى قضية الفيرمونت في واقعة التعدي على فتاة بفندق فيرمونت.