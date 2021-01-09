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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

موعد عرض مسلسل باسل خياط الجديد «قيد مجهول»

السبت 09/يناير/2021 - 02:54 م
باسل خياط
باسل خياط
أمير محمد خالد
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انتهى الفنان باسل خياط من تصوير أحداث مسلسل "قيد مجهول" مع المخرج السدير المسعود ومن تأليف محمد أبو لبن ولواء يازجي ويشارك في بطولته بجانب باسل خياط كل من الفنانين عبدالمنعم عمايري و ايهاب شعبان ونظلي الرواس بجانب نخبة كبيرة من نجوم الدراما السورية والمسلسل من انتاج محمد مشيش وهو أول إنتاج له بالدراما السورية.

موعد عرض مسلسل باسل خياط الجديد «قيد مجهول»

من المقرر عرضه على أحد المنصات الإلكترونية وسيتم الاعلان عنها خلال الأيام المقبلة مع إعلان موعد عرضه.

يعد هذا المسلسل هو العمل الدرامي الأول للدراما السورية الذي يعرض على منصات الكترونية ومكون من 8 حلقات وينتمي المسلسل لنوعية الأعمال التشويقية وتم تصوير المسلسل بلبنان وتواجد المنتج محمد مشيش طوال هذه الفترة هناك لحين انتهاء تصوير المسلسل الذي أخذ وقت وجهود كبير، حيث واجه عدد من المشاكل هناك أثناء التصوير والذي عمل على حلها. 

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يشار إلى أن المنتج محمد مشيش يمتلك شركة I production وقدم من خلالها العديد من الأعمال الدرامية المصرية الناجحة أبرزها "جراند اوتيل" و"لا تطفئ الشمس" و"حلاوة لدنيا" و"طريقي" و"اهو ده اللي صار" وجميع اعمال تحقق نجاح جماهيري كبير ويستهدف من خلال مسلسل "قيد مجهول" تحقيق نجاح في سوريا خاصة أنه يخطط لتقديم أعمال سورية وعربية كثيرة الفترة المقبلة.

يشار إلى أن باسل خياط يغيب عن الدراما المصرية منذ عام 2018 بعد أن قدم مسلسل "الرحلة" وحقق نجاح جماهيري كبير في رمضان وقتها وشارك فيه بجانب كل من ريهام عبدالغفور وحنان مطاوع ووليد فواز ومي سليم، وقدم رمضان الماضي مسلسل "النحات" وهو عمل دراما لبناني وحقق نجاح كبير وشارك في بطولته مع كل من أمل بشوشه ودياموند بو عبود ليا أو شعيا وندا أبو فرحات.

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