آخرهم هادي الجيار.. 4 إصابات جديدة بكورونا وحالة وفاة داخل الوسط الفني

تفاصيل ظهور إصابات جديدة بكورونا فى الوسط الفني وأعلن الفنان هادي الجيار منذ قليل إصابته بالفيرس عبر صفحته الرسمية على فيس بوك وطالبه محبيه بالدعاء له ولم يمر سوى ساعات قليلة وأعلنت نقابة المهن التمثيلية نقله للمستشفى بسبب تدهور حالته الصحية وضرورة وضعه على جهاز تنفس ويتواجد حاليا بالمستفشيى، ورغم خضوع الفنان ماجد المصري للعزل المنزلي بسبب إصابته بالفيروس منذ عدة أيام إلا أنه أعلن صباح اليوم إصابته ابنة بالفيروس بعد انتقاله العدوي لها منه وطالبه جمهوره بالدعاء لهم.





يهمك أيضًا | نهال عنبر تكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنان هادي الجيار وأعلن الشاعر الغنائي خالد تاج الدين إصابته بالفيروس اليوم وخضوعه للعزل المنزله وتلقى العلاج مطالبا أصدقائه بالدعاء له للخروج من هذة المحنة سريعًا، كما حدثت ضجة كبيرة بعد إعلان أمين أبي ياغي مدير أعمال النجمة اللبنانية إليسا إصابته بفيروس كورونا حيث تسأل جمهور إليسا على طبيعة حالتها الصحية بعد إصابة مدير أعماله لتنفي في تصريحات إعلامية إصابتها بالفيروس خاصة أنها لم تلتقي بمدير أعمالها منذ فترة طويلة. وأعلن الشاعر الغنائي خالد تاج الدين إصابته بالفيروس اليوم وخضوعه للعزل المنزله وتلقى العلاج مطالبا أصدقائه بالدعاء له للخروج من هذة المحنة سريعًا، كما حدثت ضجة كبيرة بعد إعلان أمين أبي ياغي مدير أعمال النجمة اللبنانية إليسا إصابته بفيروس كورونا حيث تسأل جمهور إليسا على طبيعة حالتها الصحية بعد إصابة مدير أعماله لتنفي في تصريحات إعلامية إصابتها بالفيروس خاصة أنها لم تلتقي بمدير أعمالها منذ فترة طويلة.





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وحدثت حالة وفاة وحيدة اليوم بسبب الفيروس وهي لشقيقة زوجة الفنان رامي جمال حيث أنها توفت بعد إصابتها بكورونا بعدة أيام، ويخضع حاليًا عدد كبير من الفنانين لعزل منزلي للشفاء من الفيرس وأبرزهم يسرا وأمير كرارة وكريم فهمي.

وحدثت حالة وفاة وحيدة اليوم بسبب الفيروس وهي لشقيقة زوجة الفنان رامي جمال حيث أنها توفت بعد إصابتها بكورونا بعدة أيام، ويخضع حاليًا عدد كبير من الفنانين لعزل منزلي للشفاء من الفيرس وأبرزهم يسرا وأمير كرارة وكريم فهمي.

عدد كبير من الفنانين أعلنوا إصابتهم بفيروس كورونا وخضوعهم لمرحلة العزل وتلقي بروتوكول العلاج ومنهم من أعلن إصابة أحد أفراد أسرته وهناك من توفي أحد أقاربه بهذا الفيروس وتستعرض "الدستور" أبرز المستجدات داخل الوسط الفني مع انتشار الفيروس.