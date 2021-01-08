نهال عنبر عن إصابة هادي الجيار بكورونا: «حالته صعبة.. ادعوله»

كشفت الفنانة نهال عنبر، رئيس اللجنة الصحية بنقابة المهن التمثيلية، آخر تطورات الحالة الصحية للفنان القدير هادي الجيار بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ظهر اليوم وخاصة ونقله إلى المستشفى.وقالت نهال عنبر في تصريحات لـ"الدستور" اليوم الجمعة، إن الحالة الصحية للفنان هادي الجيار صعبة، وطالبت جمهوره الدعاء له.ولفتت إلى أن الأطباء أمروا بدخوله إلى العناية المركزة خاصة بعد أن تعرض للإجهاد التنفسي الشديد.وأشارت إلى أن النقابة تتابع بشكل مستمر ومعها الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية الحال الصحية للفنان هادي الجيار، موضحة أنه متواجد حاليا في مستشفى الهرم.