«النحات الصغير».. أندريا يصنع أشكالا من الصلصال (صور)

النحت على الصلصال موهبة جعلت أندريا مميز بين الأطفال من عمره حيث أنه لا يتعدي 7 سنوات ولقب بـ"النحات الصغير".تعلم "أندريا" النحت عن طريق والده الذي شجعه وجلب إليه أدوات النحت والصلصال لينحت كل شيء أمامه، وحصل على العديد من الجوائز من خلال مشاركته في المسابقات والأنشطة المدرسية.يقول والده إنه يقلد أي شيء أمامه ويجسد شخصيات كرتونية بالصلصال، متمنيًا أن يصبح أشهر فنان نحت على مستوي العالم وأن يلتحق بكلية الفنون الجميلة.