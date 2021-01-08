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رئيس التحرير التنفيذي
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أحدث ابتكارات الطب.. شريحة دماغية تعالج الشلل

الجمعة 08/يناير/2021 - 03:57 م
أحدث ابتكارات الطب
أحدث ابتكارات الطب
سلمى بدر
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نشرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية تقريرًا عن آخر ابتكار للمخترع "إيلون ماسك" الذي قدم شريحة دماغية تربط العقل البشرى بأجهزة الكمبيوتر تم تطويرها لتكون ثلاثية الأبعاد، تحفز الحبل الشوكى لعلاج الأشخاص المصابين بالشلل ويمكن استخدامها لعلاج أمراض الجهاز العصبي عن طريق الكشف عن الإشارات الكهربائية وإطلاقها.

- شريحة تعالج الشلل:
تم تطوير الشريحة واختبارها بنجاح على الحيوانات، ويأمل الباحثون الآن في إمكانية تكييفها للاستخدام على البشر، كما ستكون قادرة على الاتصال بجهاز كمبيوتر وتقديم مجموعة من الفوائد الطبية للجيل المقبل.

تحدث إيلون ماسك عن التطورات من خلال نسخته الخاصة من تقنية شرائح الدماغ Neuralink، ومع ذلك، فإن الابتكار في هذا المجال يتراجع بسبب التكلفة العالية وطول الوقت الذي يمكن أن يستغرقه تطوير النماذج الأولية المزروعة.

- شريحة تحفز الحبل الشوكي:
تقوم الطباعة ثلاثية الأبعاد بتوفير خيار قابل للتخصيص وسريع ورخيص يمكن أن يحدث ثورة في الصناعة المزدهرة، واستخدم الباحثون شريحة ناعمة متعددة الطبقات لتحفيز الحبل الشوكي التالف للقطط والفئران والسمك.

تعتبر الشريحة فعالة على سطح الدماغ والأعصاب والعضلات المحيطية، يمكن أن تسمح التكنولوجيا بالتطورات العلاجية للحالات التي تؤثر على هذه الأنسجة، بينما يظل الحبل الشوكى هو المحور الأساسى ويوضح ماسك كيف يمكن للطابعة ثلاثية الأبعاد أن تفيد النماذج المزروعة ويمكن تغييرها بسرعة وإعادة إنتاجها مرة أخرى حسب الحاجة للمساعدة في دفع البحث والابتكار في الواجهات العصبية إلى الأمام كما يمكن طباعة الزرع في غرفة العمليات أثناء تحضير المريض فى المستقبل، وقال الخبراء إن الرؤية تعتمد على زرعات يمكنها استشعار وتزويد النبضات الكهربائية الدقيقة في الدماغ والجهاز العصبي.

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