مرتزقة تركيا تقتلع الأشجار بريف حلب لبيعها كحطب تدفئة

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، بأن الفصائل المسلحة الموالية لأنقرة، تواصل اقتلاع الاف الأشجار الحراجية الموجودة ضمن الحقول والغابات المطلة على بحيرة ميدانكي بناحية شران في ريف عفرين شمالي غربي حلب.و تحولت بعض الغابات المحيطة ببحيرة ميدانكي، إلى صحراء بعد قطع الأشجار منها بشكل منظم من قِبل الفصائل الموالية لتركيا، بهدف بيعها كحطب للتدفئة.وفى ديسمبر من العام الماضي، اقتلع مسلحون من فرقة الحمزة نحو 750 شجرة من أشجار الزيتون المثمرة تعود ملكيتها لمواطنين في ناحية معبطلي بريف عفرين شمالي غربي حلب، وذلك لبيع تلك الأشجار كحطب للتدفئة في فصل الشتاء.