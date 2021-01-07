السيادة السوداني يبحث في جوبا انعقاد مؤتمر شرق السودان

بحث الفريق أول ركن شمس الدين كباشي عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، في جوبا اليوم الخميس، مع أسامة سعيد رئيس وفد مسار الشرق، في مفاوضات السلام، وخالد شاويش رئيس "الجبهة الشعبية للتحرير والعدالة"، انعقاد مؤتمر شرق السودان، وذلك بحضور المستشار توت قلواك مستشار رئيس جنوب السودان للشئون الأمنية رئيس الوساطة الجنوبية.وقال قلواك - في تصريح صحفي وزعه مجلس السيادة الانتقالي - إن اللقاء تناول ترتبيات انعقاد مؤتمر شرق السودان لإيجاد معالجات ناجعة لقضايا الشرق.وعاد إلى الخرطوم، مساء اليوم، عضو مجلس السيادة الانتقالي، بعد زيارته الرسمية إلى جوبا.وقال وزير الخارجية السوداني المكلف عمر قمر الدين - في تصريح صحفي في مطار الخرطوم - إن عضو مجلس السيادة قدم عرضا لرئيس جنوب السودان الفريق أول سلفاكير ميارديت، حول تطورات الأوضاع في شرق السودان، مع إثيوبيا.وأشار إلى أن زيارة عضو مجلس السيادة إلى جوبا هدفت إلى بحث الأوضاع السياسية والأمنية بشرق السودان، موضحا أن عضو مجلس السيادة استمع إلى عرض حول سير عملية السلام في جنوب السودان، قدمه الفريق أول سلفاكير ميارديت.