ينتمي إليها عيد الميلاد.. تعرف على أعياد الكنيسة السيدية

تصنف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عيد الميلاد المجيد، كأحد الأعياد السيدية الكبرى.وقال الخادم مينا اسحق، مدرس مادة الطقوس الكنسية لـ"الدستور"، إن الكنيسة تقسم الأعياد إلى أعياد سيدية وأعياد كبرى، لافتا إلى أن تصنيف العيد يتعلق بمدى ارتباطه بالسيد المسيح مباشرة.وأشار إلى أن هناك أعيادا غير سيدية من الأساس مثل عيد الرسل وعيد العذراء، بينما الأعياد التي ترتبط بالمسيح هي الميلاد والغطاس والختان والدخول للهيكل، والدخول لمصر، والقيامة والصعود والعنصرة.وترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية قداس عيد الميلاد المجيد مساء أمس، بدير القديس العظيم الأنبا بيشوي العامر للرهبان الأقباط الأرثوذكس بوادي النطرون.