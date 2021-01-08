رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 08 يناير 2021 الموافق 24 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات

بعد مبادرة «الصحة».. تجارب ناجحة من داخل العزل المنزلى

الجمعة 08/يناير/2021 - 07:15 ص
العزل المنزلى
العزل المنزلى
سمر مدحت
طباعة
يثير فيروس كورونا المستجد فزعًا ضخمًا في الوقت الحالي، لاسيما مع اشتداد الموجه الثانية منه وتزامنها مع فصل الشتاء والذي يصاب فيه كثيرون بالإنفلونزا الموسمية ويختلط الأمر على المرضى بين كورونا وتلك الإنفلونزا.

يدفع هذا الأمر كثيرين إلى اللجوء للمستشفيات بمجرد ظهور أي أعراض، بالرغم من اعتماد منظمة الصحة العالمية على العزل المنزلي كأحد الطرق الفعالة للعلاج منذ أبريل الماضي بسبب تكدس المستشفيات وكونها بؤر عدوى.

وفي ضوء ذلك، أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، تدشين مبادرة "100 مليون صحة" للعلاج المنزلي لمصابي فيروس "كورونا" المستجد، وستبدأ المبادرة في المناطق التي يوجد بها أكثر نسبة إصابات، بتوفير 800 سيارة قوافل علاجية وصحية، وتغطية 100% من أنحاء الجمهورية خلال أسبوعين.

وأوضحت الدكتورة هالة زايد، أن هناك 5400 وحدة صحية تعمل ضمن مبادرة "100 مليون صحة"، لافتة إلى أن مصر تعد أول دولة في العالم ستطبق مبادرة رعاية لمصابي كورونا فى "العزل المنزلي" بالعالم، لمتابعة الحالات البسيطة للمرضى الذين يخضعون للعزل المنزلى.

وبالفعل هناك تجارب ناجحة لمرضى أصيبوا بفيروس كورونا ولكن اختاروا العزل المنزلي وليس اللجوء إلى المستشفيات والعزل الصحي بها، وتماثلوا للشفاء، تستعرض "الدستور" في التقرير التالي جزءًا منها إلى جانب أطباء.

رضا محمود، خمسينية، تعمل في أحد المستشفيات الحكومية وتقطن في منطقة المنيب بالجيزة، أصيبت منذ شهر بفيروس كورونا نتيجة تعاملها المباشر مع الكثير من المرضى المترددين على العيادات الخارجية بالمستشفى.

قالت: "أول شعور حسيت به هو الصداع والهمدان في الجسد، وتخيلت أنه مجرد إنفلونزا عادية لكن مع مرور الأيام فقدت حاستي التذوق والشم، وهنا تأكدت أنني مصابة بفيروس كورونا".

أضافت: "نصحني أولادي وزوجي بالذهاب إلى المستشفى من أجل إجراء مسحة طبية أو محاولة العزل داخل مستشفى إلا أنني رفضت وفضلت العزل المنزلي والاعتماد على بروتوكول العلاج فقط".

واختتمت: "كان عندي تخوف أن ممكن يكون برد عادي وذهابي للمستشفيات ينقل لي العدوى بالفيروس، وبعد 10 أيام عزل والالتزام الشديد بالأدوية وبروتوكول العلاج تماثلت للشفاء داخل العزل المنزلي ولم احتاج إلى مستشفى".

الدكتور عبدالحميد طه، استشاري أمراض الصدر، أكد أن العزل المنزلي أكثر فعالية من العزل داخل المستشفى، لاسيما في حالات صغار السن وعدم الاحتياج إلى أكسجين، مفسرًا ذلك بأن ما يتم فعله في العزل المنزلي بإشراف الطبيب هو نفسه الموجود بالمستشفى.

وأشار لـ"الدستور" إلى أن ذهاب المريض للمستشفى في حال الشك بإصابته بالفيروس أمر خطير، فمن الممكن أن يكون مجرد إنفلونزا موسمية وذهابه لإجراء الكشف الطبي يصيبه بالعدوى الحقيقية من فيروس كورونا.

وتابع: "من الأفضل أن يلتزم المصاب البيت ويطبق العزل المنزلي ويتناول بروتوكول العلاج بشرط أن يكون العزل بعيدًا عن ذويه حتى لا تنتشر العدوى في المنزل، وعقب التماثل للشفاء يقوم بتعقيم المنزل بأكمله".

أما رقية إبراهيم، أربعينية، وتعمل موظفة حكومية، كانت لها تجربة أيضًا في العزل المنزلي، حيث أصيبت في مطلع ديسمبر من العام 2020 بفيروس كورونا، وبسبب الخوف من الذهاب للمستشفى وإجراء الكشف الطبي قامت باستدعاء أحد الأطباء بمستشفى خاص لإجراء مسحة طبية.

قالت: "المسحة أثبتت أنني إيجابي فيروس كورونا، وطلب مني الطبيب الذهاب إلى مستشفى عزل إلا أنني رفضت وفضلت العزل المنزلي وتناول بروتوكول العلاج الذي نصت عليه وزارة الصحة".

وأضافت: "المستشفيات سواء الحكومية أو الخاصة متكدسة والمفروض أصحاب الإصابات البسيطة يتم عزلهم في المنزل خوفًا من أنهم يكونون غير مصابين وبدخول المستشفيات يتحولوا إلى مصابين إيجابيين بالفعل".

موضوعات متعلقة

«التخطيط»: توسيع قناة مفيض توشكى بتكلفة 36 مليون جنيه

«الأرصاد»: طقس الغد دافئ وشبورة كثيفة صباحا.. والقاهرة 24

النيابة تحقق في بلاغ يتهم أحمد عيد عبدالملك بإثارة الفتنة

حتى إعلان بايدن رئيسا.. تفاصيل «ليلة العار» في أمريكا

الصور

image description

محافظ أسيوط يزور الأقباط الأرثوذكس والكاثوليك لتهنئتهم بعيد الميلاد

image description

حملة لرفع الإشغالات بشرق وغرب مدينة أسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد مخازن المستلزمات الطبية

image description

محافظ أسيوط يصرف إعانات مادية لبعض الحالات المستحقة

image description

وكيل صحة الغربية يشكل لجنة لمتابعة «الأوكسجين» بالمستشفيات

الأكثر قراءة

القبض على مدير مطعم اليوتيوبر عمرو راضي بالمنصورة

النيابة تحقق في بلاغ يتهم أحمد عيد عبدالملك بإثارة الفتنة

مصطفى بكرى: تعديل وزاري مرتقب خلال أيام

الأهلي يعلن تأسيس ناد عالمي يحمل اسمه للمشاركة في دوري أبطال أوروبا

إنفوجراف

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

نجم الساعة

سيناريوهان لامتحانات النقل والشهادة الإعدادية بعد التأجيل

منوعات

ترتيب ميسى ورونالدو فى قائمة أغلى لاعبى العالم

مواعيد القطارات اليوم الجمعة 8-1-2021

الثلوج تغطي إسبانيا باللون الأبيض

خطوات الاستعلام على مخالفات المرور وطرق السداد

أيام زمان

أسرار واعترافات وحكايات روبي.. رحلتي من الإغراء لـ«الدلع»

بسبب سيجارة.. مشاجرة بين إسماعيل ياسين ويوسف شاهين تنتهي بتدخل المليجي

موقف كوميدي كاد أن يودي بها للسجن.. زهرة العلا تسرق سيارة بالخطأ

أحداث الفيلم تدور حول طفلة.. هكذا رفضت فاتن حمامة مشاركة فيروز البطولة

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: هل قطعت الطريق إلى آخره؟
مدحت بشاى
أطفالنا فى زمن الجائحة
د. محمد عفيفي
وعلى أرض مصر السلام وبالناس المسرة
جمال طه
جيش مصر يوارى أحلام «قمبيز» ثرى بحر الرمال العظيم
المزيد

الثقافة

«ممنوع من التداول».. «الدستور» تحقق في منع طباعة أحدث كتب عندليب الصحافة

إصدار رواية «المدفع» لـ غلامحسين ساعدى عن دار الربيع

إرجاء المهرجان القومي للسينما المصرية مع استمرار تلقي المشاركات

الصغير: «حذاء فيللينى» تحدثت عن التعذيب بالمعتقلات فى التسعينيات