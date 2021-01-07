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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فرض إتاوات ونهب الزيتون.. انتهاكات ميليشيات أردوغان ضد السوريين

الخميس 07/يناير/2021 - 01:10 م
أردوغان
أردوغان
آية حسني
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كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، الخميس، أن الفصائل المسلحة الموالية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فرضت إتاوات على المزارعين السوريين، مقابل السماح لهم بحراثة الأراضي.

وأفاد المرصد بأن "اللجنة الزراعية" المدعومة من فصيل "سعد بن أبي وقاص"، عمدت إلى طرد مُزارع أثناء عمله في حراثة أرض لزراعتها بقرية مرونة فوقاني التابعة لناحية الشيخ حديد في ريف عفرين شمالي غربي حلب.

ووفقًا لمصادر المرصد، فإن طرد المُزارع جاء على خلفية فرض إتاوة من قِبل اللجنة الزراعية بمشاركة فصيل سعد بن أبي وقاص، على المُزارع وهي عبارة عن 45 عبوة من زيت الزيتون، وذلك مقابل السماح للمواطن بحراثة أرضه التي تقدر مساحتها بنحو 100 هكتار، مما أجبره على القيام بشراء عبوات زيت زيتون من الأسواق وتسليمها للجنة الزراعة وفصيل سعد بن أبي وقاص.

وأشار المرصد السوري، يوم أمس، إلى أن الفصائل الموالية لتركيا تواصل منذ سيطرتها على مدينة عفرين في مارس من العام 2018 بدعم وغطاء تركي، عمليات التنقيب والبحث عن الآثار، في مناطق مختلفة من قُرى وبلدات منطقة عفرين شمالي غربي حلب، وسبق أن تعرض تل أثري لعمليات حفر وسرقة منذ منتصف العام 2019، إلا أن الفصائل المدعومة من أنقرة، عادت لتقوم بعمليات جرف وبحث عن لقى أثرية مدفونة في التل.

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