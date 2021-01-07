المنوفية تودع الشهيد تامر أبوخشية

شيعت جثمان الشهيد مجند تامر أمين أبوخيشة، اليوم الخميس، في جنازة عسكرية بقرية دمليج التابعة لمركز منوف بالمنوفية، في حضور المستشار العسكري للمحافظة، والمحاسب أشرف الليثي، رئيس مجلس مدينة منوف، ومأمور مركز منوف، والرائد مراد أبو الدهب، رئيس المباحث.وخيمت حاله من الحزن على أهالي قرية دمليج التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، وذلك عقب تلقيهم خبر استشهاد المجند تامر أمين أبوخيشة، إثر انفجار عبوة ناسفة بشمال سيناء.