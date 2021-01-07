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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

وزيرا التعليم العالي والاتصالات يبحثان رقمنة الجامعات والمستشفيات

الخميس 07/يناير/2021 - 10:25 ص
وزيرا التعليم العالي
وزيرا التعليم العالي والاتصالات
ريم محمود _ إسراء جمال
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عقد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الأربعاء، اجتماعًا؛ لمتابعة تنفيذ منظومة الامتحانات الإلكترونية وميكنة المستشفيات الجامعية ورقمنة الجامعات، عبر "فيديو كونفرانس".

وأكد "عبد الغفار"، أهمية مشروع الجامعات الرقمية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بهدف تحويل الجامعات المصرية إلى جامعات رقمية وتطوير البنية التحتية للاتصالات بها؛ لتلبية متطلباتها في تحقيق التحول الرقمي.

وأشار إلى اهتمام القيادة السياسية بالمشروع القومي لميكنة المستشفيات الجامعية، والذي يستهدف رفع كفاءة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى، لافتًا إلى أن ذلك يعمل على توفير الوقت وجهد العاملين بالمستشفيات، وذلك طبقًا لتكليفات رئيس الجمهورية بالتعاون بين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ومن جانبه، أوضح طلعت، أن هناك تعاونًا دائمًا ومستمرًا بين وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتعليم العالي والبحث العلمي؛ لتنفيذ عددًا من المشروعات التي تتكامل للاستفادة من الفرص التى تتيجها التكنولوجيات الرقمية لتطوير منظومة التعليم الجامعى وتطوير العملية التعليمية، خاصة فى ظل اهتمام القيادة السياسية بأهمية التحول الرقمى للتعليم، وفي ضوء تنفيذ استراتيجية بناء مصر الرقمية.

ولفت إلى أن أبرز مجالات التعاون المشترك بين الوزارتين، تشمل تنفيذ مشروع منظومة الاختبارات المميكنة، وتطبيقات الجامعات الذكية بهدف تحويل الجامعات إلى جامعات رقمية ورفع كفاءة البنية التحتية التكنولوجية بها، فضلًا عن تنفيذ مشروع ميكنة المستشفيات الجامعية.

وتناول الاجتماع إجراءات إتمام البنية التحتية التكنولوجية بالجامعات المصرية ومناقشة احتياجات الجامعات، من حيث دعمها بأجهزة خوادم متقدمة، وتطوير ورفع كفاءة الشبكة الداخلية لمبانى بعض الكليات فى الجامعات الحكومية، ورفع سرعة الإنترنت داخل الجامعات، وإقامة معامل تخصصية فى مجال إنترنت الأشياء، كما ناقش الاجتماع الإجراءات التى تمت بمشروع الاختبارات المميكنة.


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