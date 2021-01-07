حظك اليوم.. برج الحوت الخميس 7 يناير 2021

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج الحوت اليوم الخميس 7 يناير 2021 والتي جاءت كالتالي:مهنيًا: فرص عمل جديدة في الأفق، اقتنص الأفضل منها لتحقق أحلامك وطموحاتك ومشاريعك.عاطفيًا: نظرتك إلى الحب تتغير جذريًا بعد خوض العلاقة المقبلة لك، لكن لا تنحي باللائمة في ذلك على الطرف الآخر، أنت فقط لم يكن يدرك الأمور بشكل صحيح.صحيًا: أنت تتوهم الكثير من الأمور حول صحتك، استمرارك بهذه الطريقة لن يجعلك أفضل على الإطلاق، بل يتسبب بضرر كبير لك.