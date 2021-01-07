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الخميس 07 يناير 2021 الموافق 23 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

حظك اليوم.. برج الحوت الخميس 7 يناير 2021

الخميس 07/يناير/2021 - 08:18 ص
برج الحوت
برج الحوت
هويدا سعيد
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قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج الحوت اليوم الخميس 7 يناير 2021 والتي جاءت كالتالي:

مهنيًا: فرص عمل جديدة في الأفق، اقتنص الأفضل منها لتحقق أحلامك وطموحاتك ومشاريعك.
عاطفيًا: نظرتك إلى الحب تتغير جذريًا بعد خوض العلاقة المقبلة لك، لكن لا تنحي باللائمة في ذلك على الطرف الآخر، أنت فقط لم يكن يدرك الأمور بشكل صحيح.
صحيًا: أنت تتوهم الكثير من الأمور حول صحتك، استمرارك بهذه الطريقة لن يجعلك أفضل على الإطلاق، بل يتسبب بضرر كبير لك.

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