مسئولون فى البيت الأبيض يتجهون للاستقالة

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ماثيوز، استقالتها اليوم عقب أعمال العنف في العاصمة الأمريكية واشنطن.وذكرت شبكة "سي.إن.إن" أن عدد من كبار المسئولين في البيت الأبيض بينهم مستشار الأمن القومي روبرت أوبراين يفكرون بتقديم استقالاتهم، يأتي ذلك عقب إعلان ستيفاني جريشام، كبيرة موظفي السيدة الأولى ميلانيا ترامب، استقالتها.وقال المسئول في تصريحات لشبكة "سي إن إن" إن قرار "جريشام" كان مدفوعًا باحتجاجات اليوم العنيفة التي نفذها مؤيدو الرئيس دونالد ترامب.وكانت اقتحمت حشود من أنصار الرئيس الأمريكي الحواجز التي وضعتها الشرطة حول مبنى الكونجرس، وصعد أنصار ترامب إلى الباحة الرئيسية للمبنى، ورفعوا أعلاما مناصرة لترامب، مرددين هتافات رافضة لنتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية التي أسفرت عن فوز منافسه الديمقراطي، جو بايدن.