كبيرة موظفى السيدة الأمريكية الأولى تعلن استقالتها

أفادت فضائية سكاي نيوز، إعلان كبيرة موظفي السيدة الأمريكية الأولى "ستيفاني جريشام" استقالتها عقب أحداث اقتحام محتجين من أنصار الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، الكونجرس الأمريكي.كما أفادت مصادر في الهيئات الأمنية الأمريكية، بأن المرأة التي أصيبت خلال إطلاق نار في مبنى الكونغرس بعد دخول المتظاهرين إليه توفيت.ونقلت قناة "أن بي سي نيوز" الأمريكية عن المصادر: "المرأة توفيت بحسب تصريحات عديد من ممثلي الهيئات الأمنية".