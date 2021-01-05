غدًا.. نظر دعوى الأهلي ضد الزمالك في أزمة «شعار القرن»

تستكمل محكمة القاهرة الاقتصادية، غدًا، الدعوى المقامة من النادي الأهلى بشأن شعار نادي القرن ضد نظيره الزمالك، والتي يطالب فيها بتعويض 50 مليون جنيه عن استخدام الأبيض شعار نادي القرن.وتقدم الأهلي ببلاغ رسمي ضد منافسه التقليدي لاستخدام شعاره المسجل كعلامة تجارية (نادي القرن)، مطالبًا بتعويض 50 مليون جنيه وإلزام النادي الأبيض بإزالة اللافتات ومنع استخدام الشعار نهائيًا، كنوع من التعويض عن الأضرار التي لحقت به جراء استخدام النادى الملكي شعار القرن، وهو اللقب الممنوح بشكل رسمى للمارد الأحمر من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) منذ 19 عاما.