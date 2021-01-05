بعد صورتها مع عمرو دياب.. من هي كارولينا ماتيرس؟

انتشرت خلال الساعات الماضية صورة للفنان عمرو دياب رفقة فتاة أجنبية، ومن البحث تبين أنها ملكة جمال لاتفيا السابقة.وتداول كافة رواد مواقع التواصل الاجتماعي الصورة على نطاق واسع، خاصة بعد انفصاله عن الفنانة دينا الشربيني.وفي هذه السطور نوضح معلومات عن كارولينا زبكوفا ماتيرس وفقًا لموقع famousbirthdays- هي ملكة جمال لاتيفا السابقة ومن أشهر الانفلونسر على موقع الصور الشهير إنستجرام.- نشطة للغاية عبر موقع الصور إنستجرام ودائمًا ما تشارك متابعينها بالصور الخاصة بها وبابنتها وزوجها.- لديها أكثر من 200 ألف متابع عبر إنستجرام، ودائمًا ما تشارك أيضًا الموضة وأسلوب الحياة الخاصة بها والسفر.- بدأت في عرض الأزياء في سن المراهقة.- حصدت على جائزة المدونين العالمية، وحائزة على جوائز من عالم الهوت كوتور.- متزوجة من رجل الأعمال وصاحب رأس المال الاستثماري دانيال ماتيس.ونشرت كارولين الصورة عبر موقع الصور الشهير إنستجرام وعلقت عليها قائلة: "قابلت النجم عمرو دياب، وسألت متابعيها عن أفضل الأغاني التى يحبونها للنجم عمرو دياب؟"، وحصدت الصورة على آلاف الإعجاب والتعليقات.