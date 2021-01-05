أشرف زكي: حورية فرغلي بخير وتنتظر إجراء عملية في أمريكا

تواصل الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، هاتفيا، بالفنانة حورية فرغلي من أجل الاطمئنان على صحتها، وذلك بعد التصريحات الأخيرة الخاصة بعدم السؤال عنها، وتعرضها للإصابة في أنفها بعد إجراء عملية خاطئة.وقال "زكي" في تصريحات لـ"الدستور" اليوم الثلاثاء: "حورية فرغلي بخير واتصلت بها وطلبت من جمهورها الدعاء لها، وهي فنانة تمتلك الذوق والحب، وهي من الفنانات الخيريات بين جميع زملائها في الوسط الفني، وسوف تقوم بإجراء عملية دقيقة في الولايات المتحدة الأمريكية ولكن لم يتم تحديدها حتى الآن".يذكر أن آخر أعمال الفنانة حورية فرغلي هو فيلم "استدعاء ولي عمرو"، والذي شارك في بطولته الفنان محمد عز، بينما كانت تستعد لتقديم فيلم سينمائي جديد يحمل اسم براءة ريا وسكينة، ولكنه توقف بسبب حالتها الصحية.