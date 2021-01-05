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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الشرطة الألمانية تحقق في واقعة إلقاء خنزير نافق قبالة مسجد

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 04:21 م
جريدة الدستور
وكالات
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باشرت الشرطة الألمانية التحقيق في واقعة إلقاء خنزير نافق قبالة مسجد في ولاية سكسونيا السفلى.

وذكر متحدث باسم الشرطة اليوم الثلاثاء، أنه تم تلقي بلاغ بعد ظهر أمس الأول الأحد يفيد بالعثور على خنزير نافق في ساحة صف السيارات المقابلة للمسجد الواقع في مدينة فيشتا.

وأوضح المتحدث أن وحدة حماية الدولة (المعنية بالجرائم ذات الدوافع السياسية) تجري مشاورات مكثفة مع الجمعية المسؤولة عن المسجد بشأن الواقعة ومن يمكن أن يكون وراءها.

ولم يتسن بعد الوصول إلى ممثلي الجمعية للتعليق على الواقعة.

وحسب تقرير صحفي، فإن الخنزير الصغير النافق تم وضعه في ساحة الركن ليلة السبت الأحد ولم يكن هناك شيء يمكن ملاحظته في الساحة حتى صلاة العشاء يوم السبت، وأضاف التقرير استنادا إلى إمام المسجد سيد سلمان شاه أن المصلين لاحظوا وجود الحيوان النافق في الساحة عند ذهابهم لصلاة الظهر.

وتابع التقرير أن صور المراقبة عبر الفيديو أظهرت سائق دراجة يلقي بالخنزير من فوق السور، وعلق المتحدث باسم الشرطة قائلا:" لا نعلق بأية تفاصيل لأسباب تتعلق بتكتيك التحقيقات".

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