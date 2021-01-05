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الثلاثاء 05 يناير 2021 الموافق 21 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ولي العهد السعودى: نرفض تهديدات البرنامج النووى الإيرانى

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 02:18 م
محمد بن سلمان
محمد بن سلمان
هبه محمد
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قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الثلاثاء، إنه يرفض التهديدات التي يمثلها البرنامج النووي للنظام الإيراني وبرنامجه للصواريخ البالستية، وفقًا لـ"الرياض - عاجل".

وأضاف ولي العهد السعودي، أن المشاريع التخريبية الهدامة التي يتبناها النظام الإيراني ووكلاؤه من أنشطة إرهابية وطائفية هدفها زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأشار إلى أن السعودية تؤكد أهمية مضاعفة الجهود لاستكمال ما تبقى من خطوات في سبيل تحقيق تلك الرؤية.

وقال: من هذا المنطلق علينا جميعًا أن نستدرك الأهداف السامية والمقومات التي يقوم عليها المجلس؛ لاستكمال المسيرة، وتحقيق التكامل في جميع المجالات.

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