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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ولي العهد السعودي: نشيد بالدور الكويتي والأمريكي لرأب الصدع

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 02:10 م
محمد بن سلمان
محمد بن سلمان
أمينة ذكى
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أشاد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بالدور الكويتي والأمريكي لرأب الصدع الخليجي، مشيرًا إلى أن الأنشطة الإيرانية تهدف لزعزعة الاستقرار بالمنطقة.

وأضاف ولي العهد السعودي: "الملك سلمان أوعز بإطلاق اسمي السلطان قابوس والشيخ صباح رحمهما الله على القمة، وشدد على أن بيان العلا يؤكد على تعزيز أواصر الأخوة، وأوضح: نحن اليوم أحوج ما نكون لتوحيد جهودنا للنهوض بمنطقتنا ومواجهة التحديات التي تحيط بنا".

يأتي هذا فيما وصل قادة ورؤساء وفود الخليج إلى قاعة «المرايا» في محافظة العلا بالسعودية، استعدادًا لانعقاد القمة الخليجية 41.

وتستضیف المملكة العربیة السعودیة، اليوم الثلاثاء، قمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة للعام الثالث على التوالي، وھي القمة الـ41 منذ تأسیس المجلس عام 1981.

ومن المقرر أن یبحث قادة الخليج عددًا من الموضوعات المھمة لتعزیز مسیرة التعاون والتكامل بین الدول الأعضاء في مختلف المجالات السیاسیة والدفاعیة والأمنیة والاقتصادیة والاجتماعیة، إلى جانب طرح التطورات السیاسیة الإقلیمیة والدولیة وانعكاس الأوضاع الأمنیة في المنطقة على دول المجلس.

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